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支氣管過敏咳到睡不著 教你做2茶飲改善症狀

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

早晚溫差大，賴睿昕中醫師建議，出門在外應該使用洋蔥式穿法，才不會因為溫差大而誘發支氣管敏感。氣管敏感的人愈來愈多，不小心就容易引發支氣管炎。尤其對於敏感族群，更是天氣一變化就飽受鼻塞、打噴嚏、咳嗽、卡痰等各種不適症狀干擾，嚴重影響日常生活。氣管敏感是常見的都市病，在新冠肺炎疫情發生之後更為多見，臨床上病人會出現喉嚨癢、咳嗽、咽喉卡痰，甚至晚上咳醒，嚴重影響睡眠，甚至併發過敏鼻炎，出現鼻水倒流，止也止不住。

氣管敏感常見的原因包括：

1.由感冒併發咳嗽，繼而發展至久咳不癒

2.換季期間，氣溫變化大，白天和夜晚溫度甚至相差十度以上

3.常喝冰冷飲品導致支氣管過度刺激

4.接觸異味如二手煙等也會容易誘發氣管敏感咳嗽

5.本身有哮喘病史或家族氣管敏感病史的患者

舒緩氣管敏感的咳嗽 應補脾益氣同時補腎納氣

賴睿昕中醫師認為，氣管敏感的根本原因為肺、脾、腎三臟之氣不足，人體容易因外界氣候或環境變化而出現功能失常，導致肺氣上逆，出現咳嗽咳不停。治療方面，中醫強調標本兼顧，在宣肺、降肺、潤肺，止咳平喘化痰的同時，也要補益肺脾腎之氣，以除病根。

脾虛容易生痰濕，引起咳嗽夾痰；腎主納氣，即是吸入的氣，必須經過腎臟攝入，呼吸才能順利通暢，若腎納氣不良，則容易引發氣喘。所以，中醫認為舒緩支氣管敏感造成的咳嗽，應同時使用補脾益氣和補腎納氣的中藥，並同時兼顧宣肺及降肺氣。日常生活注意避免吸入冷空氣，避免接觸致敏原如動物、毛娃娃、地氈、裝修用的甲醛、塵蟎等。在家也應該常洗棉被床單避免塵蟎滋生。

改善氣管敏感 推薦二茶飲

百合玉竹潤肺茶

材料：百合5g、玉竹3g、沙參3g、杏仁3g、陳皮2g

作法：將上述藥材洗淨，加入500cc開水，煮沸後放涼即可飲用。

功效：百合、玉竹、沙參滋陰潤肺止咳，杏仁止咳平喘、陳皮理氣化痰，諸藥合用潤肺止咳化痰，改善氣管過敏症狀。

黃耆補氣茶

材料：黃耆5g、黨參4g、白朮2g、杏仁3g

作法：將上述藥材洗淨，加入500cc開水，煮沸後放涼即可飲用。

功效：黃耆、黨參、白朮補氣健脾，杏仁止咳平喘，諸藥合用可補氣化痰止咳，改善氣管過敏症狀。

三穴位按摩　舒緩症狀

天突穴

位置：頸前正中線，胸骨上窩中央
功效：此穴可通利肺氣，止咳平喘。

合谷穴

位置：拇、食兩指會合處
功效：疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，可止咳平喘。

尺澤穴

位置：肘橫紋中，肱二頭肌腱橈側凹陷處

功效：清宣肺氣，瀉火降逆，支氣管敏感時可按壓尺澤穴舒緩症狀。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61002

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