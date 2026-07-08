重訓不只練肌肉 專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要

近年健身風氣盛行，越來越多人透過重訓增進健康。不過專家提醒，重訓並非只是追求大重量或肌肉線條，更重要的是建立正確動作、提升肌力與身體穩定性，才能真正達到預防受傷、改善體態及促進健康的效果。(記者潘俊宏／攝影)

近年健身風氣盛行，越來越多人透過重訓增進健康。不過專家提醒，重訓並非只是追求大重量或肌肉線條，更重要的是建立正確動作、提升肌力與身體穩定性，才能真正達到預防受傷、改善體態及促進健康的效果。

聯新國際醫院物理治療師黃郁雯指出，規律進行重量訓練有多項健康益處。首先，可增加肌肉量、改善肌力不足，尤其現代人長時間久坐，容易出現胸肌緊繃、背部肌群無力，導致肩頸痠痛，透過強化背部及穩定肌群，有助改善姿勢與不適。

此外，許多人因骨盆前傾、核心及臀部肌群無力而出現腰痠背痛，重訓可強化核心與臀肌，降低下背壓力。隨著年齡增長，肌肉量逐漸流失，規律阻力訓練也有助預防肌少症，維持上下樓梯、提重物及行走能力，同時提升基礎代謝率，幫助體態管理。研究發現，重訓能促進多巴胺及腦內啡分泌，有助舒緩壓力、改善情緒，並提升自信心；若搭配正確訓練，更能強化關節穩定度，降低運動傷害風險。

重訓可鍛鍊全身肌群，包括胸、背、肩、手臂、臀部、大腿及核心肌群。其中，深蹲、硬舉、推舉等複合式動作，可同時動員多個肌群，不僅提升肌力，也能增進身體協調性與功能性表現，更貼近日常生活需求。

針對新手入門，黃郁雯建議，應從輕重量開始，優先學習正確出力方式與動作控制，避免依賴慣性或代償完成動作。待動作穩定且沒有明顯代償後，再逐步增加重量。建議每周訓練2至3次，同一肌群至少休息48小時，並養成訓練前動態熱身、訓練後伸展收操的習慣；若有條件，也可尋求專業教練協助修正姿勢。

黃郁雯表示，重訓常見運動傷害多與動作控制不良有關，例如深蹲或硬舉時脊椎未維持中立、膝蓋內夾、骨盆前傾或後傾，都可能增加腰椎及膝關節負擔；若肩推、引體向上姿勢錯誤，也可能引發肩夾擠症候群或肩頸不適。此外，關節活動度不足、過快增加重量及熱身不足，也都是造成慢性傷害的重要原因。

不少新手也容易忽略幾項高風險行為，包括天天訓練同一肌群、肌肉痠痛仍勉強練習，導致過度訓練；出力時全程憋氣，使血壓瞬間升高；只做靜態拉筋便直接開始訓練，而未進行動態熱身與肌肉啟動；以及為追求重量而讓動作變形，增加受傷風險。黃郁雯提醒，重量應以「能維持正確姿勢的最大重量」為原則，一旦動作開始變形，就應立即降低重量。

若是在家利用小啞鈴、彈力帶或自身體重進行阻力訓練，黃郁雯說，工具並非重點，動作控制與穩定才是關鍵，訓練前也應確認地面是否防滑、周圍空間是否足夠，並檢查彈力帶是否老化，以避免意外發生。

在訓練安排方面，初學者可採較輕重量，每組12至15次、3至5組，重點在熟悉動作；若以增肌或提升肌耐力為目標，可採中等重量，每組6至12次，組間休息1至2分鐘；高重量力量訓練則建議每組1至5次，組間休息2至5分鐘，並應在具備正確技術的前提下進行。