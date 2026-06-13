跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 跳繩是高效率全身運動，每天十分鐘可提升心肺與燃脂。

跳繩是高效率全身運動，每天十分鐘可提升心肺與燃脂。 重點二： 規律跳繩能改善協調平衡、下肢力量，並有助維持骨密度。

規律跳繩能改善協調平衡、下肢力量，並有助維持骨密度。 重點三：跳繩屬高衝擊運動，膝髖退化、嚴重骨鬆者應先評估。

想到有氧運動，多數人會想到跑步、健走或騎自行車，但近年來跳繩再度受到大眾青睞。這項看似簡單的童年遊戲，不僅器材便宜、占用空間小，還能在短時間內提升心肺功能、訓練協調性，甚至有助維持骨骼健康。

專家指出，跳繩是一種高效率的全身性運動，只要掌握正確技巧與循序漸進原則，每天花上10分鐘就能為健康帶來不少好處。不過，由於屬於高衝擊運動，並非每個人都適合大量練習。

1.提升心肺功能：跳繩屬於中高強度有氧運動，能在短時間內快速提高心率。

專家指出，跳繩同時運用上肢與下肢肌群，因此心肺系統需要在短時間內供應更多氧氣與能量。長期規律訓練有助提升心肺適能，降低心血管疾病 風險。

2.有助燃燒熱量與體重管理：跳繩被視為高效率的燃脂運動之一。

專家表示，一般人跳繩10分鐘約可消耗100大卡左右，但實際消耗量仍與體重、運動強度及技術熟練度有關。

如果搭配均衡飲食與規律運動習慣，跳繩可成為體重管理計畫的一部分。

3.改善平衡力與協調能力：跳繩最大的特色之一，就是需要手腳同步配合。

從揮動繩索到雙腳起跳，每個動作都仰賴大腦、神經與肌肉之間的協調合作。

研究發現，規律跳繩有助改善平衡能力、身體協調性、反應速度、神經肌肉控制能力，對中高齡族群維持活動力尤其重要。

4.幫助維持骨密度：隨著年齡增長，骨質會逐漸流失。

跳繩屬於負重衝擊運動，落地時產生的刺激可促進骨骼適應與重建，有助於維持骨密度。

專家指出，適度進行跳躍類運動，對骨骼健康具有正面作用，但已罹患嚴重骨質疏鬆者應先接受專業評估。

5.提升下肢力量與爆發力：跳繩過程中，小腿、大腿、臀部與核心肌群都需要持續參與。

長期練習可提升下肢肌耐力、肌肉控制能力、爆發力，因此許多運動員也會將跳繩列入訓練課表。

6.有助舒緩壓力與改善情緒：除了身體效益外，跳繩也有助心理健康。

專家表示，有氧運動能促進腦內神經傳導物質分泌，例如血清素與多巴胺，有助改善情緒、降低壓力與焦慮感。

對忙碌、壓力大的現代人而言，短時間跳繩也是一種簡單有效的紓壓方式。

跳繩3組循序漸進

1.跳10至15秒

2.休息20至30秒

3.重複5至10組

哪些人不適合跳繩

嚴重膝關節退化患者

髖關節退化患者

足底筋膜炎患者

阿基里斯腱炎患者

嚴重骨質疏鬆患者

部分心血管疾病患者

跳繩要注意什麼

穿著避震效果良好的運動鞋

選擇平坦且防滑的地面

保持肩頸放鬆

利用手腕帶動繩索

膝蓋微彎落地

以前腳掌輕盈著地

避免聳肩或過度用力