BMI僅18仍吵著打瘦瘦針 醫：可能是飲食障礙警訊 誤用恐加劇厭食症

瘦瘦針本質上仍是治療藥物，而非追求纖瘦體態的工具，真正健康的體態並非愈瘦愈好。（123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： BMI僅18仍要求施打瘦瘦針，醫師警惕飲食障礙警訊。

BMI僅18仍要求施打瘦瘦針，醫師警惕飲食障礙警訊。 重點二： 個案伴隨體態焦慮、強迫量體重，疑似神經性厭食症。

個案伴隨體態焦慮、強迫量體重，疑似神經性厭食症。 重點三：瘦瘦針非人人適用，偏瘦者誤用恐致營養不良與惡化。

一名20多歲女性日前至身心科門診，希望透過瘦瘦針抑制食欲。雖然她的身體質量指數（BMI）僅18，已接近過瘦範圍，卻仍對體重極度焦慮，不僅每天反覆量體重、精算每一餐熱量，甚至擔心只要多吃一口就會發胖。

瘦瘦針熱潮席捲全台，連偏瘦族群也搶打，身心醫學科醫師身心醫學科陳柏安提醒，過度追求纖瘦恐掩蓋厭食症、焦慮症等心理危機。這名女性經過進一步評估後，發現不僅有明顯的體態焦慮，也符合飲食障礙相關特徵，疑似罹患神經性厭食症，並伴隨焦慮症與強迫症傾向，因此改以心理治療及身心醫學介入。

陳柏安表示，瘦瘦針原本是為肥胖患者及代謝疾病族群設計，藉由延緩胃排空、增加飽足感及抑制食慾來協助體重控制，但並非所有人都適合使用。尤其是體重正常甚至偏瘦的人，如果執意要求施打瘦瘦針，背後原因恐怕不是單純愛美，而是潛藏飲食障礙與心理健康問題。

「如果本身已經偏瘦，甚至有飲食障礙問題，再使用瘦瘦針反而可能造成更大的健康風險。」陳柏安指出，臨床上曾遇到不少患者，體重在健康範圍內，卻認為自己太胖，持續追求更纖細的身材。這類個案若貿然施打瘦瘦針，可能進一步導致熱量攝取不足、營養不良、肌肉流失，甚至使原有的飲食障礙惡化。

根據「精神疾病診斷與統計手冊」第五版修訂版（DSM-5-TR），神經性厭食症患者除了會刻意限制飲食、導致體重過低外，還會伴隨強烈的增重恐懼，以及對自身體態的扭曲認知。即使旁人認為已經很瘦，患者仍可能認定自己「不夠瘦」。

而暴食症及暴食症候群等飲食疾患，也常伴隨憂鬱症、焦慮症、強迫症等心理問題。陳柏安提醒，若只著眼於體重數字，而忽略背後的心理因素，不但無法解決問題，還可能讓患者陷入更深的惡性循環。

近年社群媒體盛行，各式瘦身資訊與理想身材標準不斷被放大，讓「容貌焦慮」成為現代人新的壓力來源。不少民眾誤以為瘦瘦針是快速變瘦的捷徑，甚至將其視為醫美療程的一環。陳柏安強調，瘦瘦針本質上仍是治療藥物，而非追求纖瘦體態的工具。

陳柏安指出，減重治療的核心不只是體重下降，更應評估整體健康狀況，包括代謝風險、營養狀態及心理健康。若民眾長期過度在意體重、害怕發胖，或反覆節食、暴食、催吐等，應盡早尋求身心科或精神科專業協助。真正健康的體態並非愈瘦愈好，而是在維持身體機能、均衡營養與心理穩定之間取得平衡。