我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

為減重戒紅肉、吃水煮餐 專家：鐵質不足反而影響代謝 補鐵應選複方

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。營養師建議，選擇健康食品時，複方產品比單方...
民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。營養師建議，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持。示意圖。（記者林琮恩／攝影）

減重話題備受矚目，社群上流傳「補鐵」為減重「最狠外掛」。對此，營養師吳悅慈指出，鐵確實是減重族群容易忽略的營養素，為減重長期避免攝取紅肉，恐害民眾鐵質攝取不足，容易疲倦、降低運動表現，甚至影響代謝效率，不過，鐵並非「補愈多愈好」，若長期過量補充，恐導致「鐵中毒」風險，補鐵時建議以食物來源為優先，且成人每日攝取量上限為40毫克。

一項登上國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）研究顯示，肥胖受試者血清鐵蛋白較高，但缺鐵指標「可溶性轉鐵蛋白受體」也明顯偏高，表示部分肥胖者長期存在「混合性缺鐵」，鐵蛋白屬急性期反應蛋白，會隨身體質量指數（BMI）、肥胖相關低度發炎而上升，研判肥胖者鐵蛋白偏高，「反映的是發炎程度，而非鐵質充足」，即是數據正常，也可能處於「鐵質飢渴」狀態。

吳悅慈指出，鐵質參與造血與氧氣運輸，也與人體細胞粒線體能量代謝相關，當鐵質不足，恐影響氧氣利用效率，使人容易疲倦、體力下降，也較容易在運動時提早感到疲勞，間接影響減重計畫的執行力，此外，許多民眾為快速瘦身，長期採取低熱量飲食、水煮餐，或過度限制紅肉等含鐵質物質，恐增加缺鐵風險，女性還會因月經流失鐵質，容易出現頭暈、怕冷、掉髮等問題。

「鐵質補充應以食物來源為優先。」吳悅慈指出，動物性食物中血紅素鐵吸收率較高，建議民眾優先選擇豬肝、牛肉、蛤蜊、鴨肉等作為鐵質來源，素食者則可攝取深色蔬菜、豆類、黑芝麻與全穀類，並搭配富含維生素C水果以提升利用率。

民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。吳悅慈說，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持，不過，需注意補充鐵劑前後，應避免同時飲用咖啡或茶類，以降低單寧酸對鐵吸收的影響，且並非人人都適合自行補鐵，地中海型貧血、鐵質沉著症患者，恐增加額外負擔。

減重

上一則

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

下一則

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

延伸閱讀

168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝

168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝
少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了

少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了
沒碳水真的行？他早餐吃2顆蛋+黑咖啡能「降低食慾」

沒碳水真的行？他早餐吃2顆蛋+黑咖啡能「降低食慾」
節食+過度運動 30多歲女60天瘦10kg險昏 增猝死機率

節食+過度運動 30多歲女60天瘦10kg險昏 增猝死機率

熱門新聞

想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。（本報資料照片）

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

2026-05-17 05:28
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
最新研究指出，每天一杯成分單純的咖啡，可降低心律不整風險。示意圖。（123RF）

咖啡護心還是傷心？最新研究：有助穩定心律 每天喝多少看1關鍵

2026-05-19 04:48
血脂異常影響的不只是膽固醇數值本身，更與動脈粥樣硬化及相關心血管疾病風險密切相關。（123RF）

膽固醇正常也可能中招 醫揭「隱形血脂」 每5人就有1人異常

2026-05-18 05:25
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關
川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年