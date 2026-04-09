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減肥不用花樣多 研究指吃得無聊、固定菜單的人瘦更多

聯合新聞網／ 綜合報導
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一項新研究顛覆了「飲食多樣才健康」的觀念。專家發現，如果目標是為了減重，其實吃得「無聊一點」反而更有效。

據紐約郵報報導，一項發表在「健康心理學」（Health Psychology）的研究指出，長期維持固定菜單的人，比起天天變換飲食的人，減重成果更明顯。這項研究由賓州與奧勒岡的專家團隊進行，分析112名過重或肥胖成人為期12週的飲食紀錄與體重變化。

研究團隊分析受試者每天的熱量攝取，以及餐食變化，結果發現，飲食愈規律、變化愈少的人，減重效果越好。習慣重複菜單的受試者平均減去5.9%的體重，而偏好多變飲食者僅減少4.3%。除此之外，每日熱量若多波動100卡，整體減重幅度就會下降約0.6%。

研究認為，關鍵在於「簡化選擇」。當餐點固定，決策負擔降低，人們較不容易臨時選擇高熱量垃圾食物來填補空缺，進而培養穩定的健康習慣。

研究團隊解釋，過往的「飲食多樣性」主要指的是在「健康食物」中變化，像是攝取不同的蔬菜水果來源。舉例來說，著名的地中海飲食（Mediterranean diet）就以多元攝取營養而聞名，經研究證實，不但有助改善代謝、降低心血管疾病中風風險，就連對認知功能與生殖健康都有正面影響。

不過在現實生活中，許多人的「多元」其實有超過一半是超加工食品。這類食物富含鈉、糖與飽和脂肪，長期下來反而增加健康惡化風險。在這樣的飲食環境中，「規律且重複」的飲食策略，反而更容易讓人做出穩定且健康的選擇。

心血管疾病 中風 賓州

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