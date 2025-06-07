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空腹跑步最能燃脂 擔心低血糖…先吃香蕉、全麥麵包

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專家提醒，晨跑和夜跑各有優勢，想要跑步瘦身，掌握行動力才是最重要；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，晨跑和夜跑各有優勢，想要跑步瘦身，掌握行動力才是最重要；示意圖。（圖／123RF）

許多人透過慢跑來減肥和維持健康，進行的時段依照個人時間安排大致上分為晨間和夜間，但哪一種的燃脂效率較高？運動博主Shaw在小紅書分享晨跑和夜跑哪個比較能減肥，以及相關的配套注意事項。

Shaw自己靠跑步從體重100公斤瘦到71公斤，並且長年維持身材，對於運動有自己的一套的心得。減肥的核心概念不外乎「管住嘴，邁開腿」，但許多人缺乏執行力，往往就是做不到，想要瘦身掌握行動力才是最重要的。

他提到晨跑和夜跑各有優勢，先以個人的跑步減肥成功經驗為例。第一是晨跑。經過一夜睡眠，身體血糖、肝醣儲備都處於較低水平，此時進行一次低心率的有氧慢跑，可以更快地利用更高比例的脂肪，減肥效果非常顯著。

然而夜跑同理，如果在中午12時吃了午餐，下午又沒有進食任何點心零食，到晚上6、7時進行夜跑，此時血糖和肝醣儲備也會處於低水平，此時夜跑同樣可以高效地消耗脂肪，和晨跑同等有用。

如果擔心空腹跑步會低血糖，可以跑步前吃一根香蕉或一片全麥麵包。根據Shaw的實際經驗，晨跑或夜跑後，食欲會有所下降，進食時會更少，日常也更容易選擇健康食物。

有人傳言晨跑容易猝死，夜跑讓人失眠，認為少吃挨餓才是最好的減肥方式。Shaw也試過透過餓肚子來減肥，確實有效，但幾乎沒人能持續一輩子這樣做，並不是長久之計。

談到健康，Shaw認為首先應該戒掉熬夜、菸酒、奶茶以及油炸食物。最後他補充，如果晚上熬夜爆肝到凌晨1、2時才睡，早上就別勉強自己晨跑，這樣不僅不安全，起床也會很困難。

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