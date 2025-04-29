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好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
好市多七種減肥必備產品。（路透）
好市多七種減肥必備產品。（路透）

無論您正在遵循任何減重計畫，生酮飲食（keto）、卡路里計數、素食等，好市多（Costco）幾乎可以提供您所需的一切。許多正在減重的購物者經常在社群媒體上分享他們必備減重產品，即使預算有限也能輕鬆減重。據「Eat This, Not That」報導，如果您剛開始健身，一定要嘗試以下七種好市多減肥產品。

1．鮮菲樂蛋白質奶昔（Fairlife Protein Shakes）

在減重過程中攝取足夠的蛋白質，對於保護瘦肌肉並燃燒脂肪至關重要。Fairlife蛋白質奶昔是顧客推薦的必備產品之一。顧客表示，「Fairlife 是我一生中喝過最好的蛋白質奶昔，太不可思議了。只要我在好市多找到它，就會購買。」

2．低脂農家起司（Good Culture Cottage Cheese）

Good Culture低脂農家起司富含高蛋白質且低熱量，消費者對它著迷不已。Reddit網友表示，「我每次去好市多都會找這個。以前在 Whole Foods只能買到小罐裝，現在希望能買到48盎司的大桶裝。」

3．三莓混合冷凍水果（Triple Berry Blend Mix）

好市多會員喜歡用冷凍的科克蘭（Kirkland）三莓混合水果製作冰沙。「我用好市多之前促銷的Vitamix攪拌機，將150克三莓混合水果、50克芒果塊、50克春季混合蔬菜、一湯匙麻籽、一勺香草蛋白粉，再加上18—20盎司的水，」Reddit網友分享道，「每天早上只用好市多的產品就能製作出美味的冰沙，而且還是兩杯。」

4．各種肉類

從雞肉、野牛肉到牛肉等，好市多的蛋白質產品在減重人士中經常被提及。Reddit網友表示，「我減重所需的蛋白質類食品，都是從好市多購買。」

5．雞胸肉條（Realgood Chicken Breast Strips）

好市多員工推薦用Realgood雞胸肉條來製作健康、高蛋白的餐點，如墨西哥捲餅。Reddit網友表示，「比起科克蘭的雞塊，我更喜歡Realgood。科克蘭太鹹了，Realgood搭配一般調味料，味道就剛好。」

6．冷凍蔬菜

好市多的高纖維冷凍蔬菜是減重人士常備的產品。科克蘭有機諾曼底混合蔬菜（Kirkland Signature Organic Normandy Vegetable Blend）和Pura Vida火烤混合蔬菜（Pura Vida Fire Roasted Vegetable Melange）都深受會員喜愛。

7．蛋白質棒（Kirkland Protein Bars）

科克蘭蛋白質棒是方便的蛋白質來源。會員表示「Kirkland蛋白質棒是最正確的選擇。每條含21克蛋白質，僅190卡路里…我覺得它們味道也不錯。如果更注重口味，市面上有很多含糖和碳水更多的蛋白質棒味道更好。但從健康和成本角度來看，它是最好的。」

好市多 減重 墨西哥

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