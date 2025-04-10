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靈活飲食+藥物輔助 45歲的她成功甩肉18公斤

記者黃寅／台中報導
台中市一名45歲女性在醫師協助下成功減重。(圖／長安醫院提供)
台中市一名45歲女性在醫師協助下成功減重。(圖／長安醫院提供)

一名45歲女性多年來為體重問題所困，嘗試過間歇性斷食、節食、運動，甚至吃藥輔助，卻總是徒勞無功。但為了能陪伴孩子，必須讓身體更好的想法，因此向醫師求助，後來透過靈活飲食與科學減重，體重9個月內從83.9公近成功減重18.4公斤，腰圍也縮小了16公分，重拾健康自信。

台灣長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，這名女性年輕時來美留學，體態在美國屬於中等水平。然而，返台灣後，深刻感受到環境與審美標準的差異，體重問題逐漸成為心頭大石。常見的減重方法她都試過，也曾經嘗試成藥輔助，但這些方法不僅效果微乎其微，還帶來心悸、無力、疲憊等副作用，心裡有很重的挫敗感。

她說，真正有效的減重不是簡單的少吃多動，而是結合「靈活飲食」與「科學藥物」，根據個人生活習慣與偏好量身定製可持續的方案。與傳統減重不同，這位女性的療程不硬性限制食物，而是從外食、聚餐到點心等實用情境中，讓她選擇感興趣的主題逐步調整。同時搭配藥物輔助，得以舒適地改變飲食習慣，告別過去水煮餐的痛苦。

彭馨儀說，過於極端的減重方式往往適得其反，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續的效果。9個月後，這位女性的體重從原本的重度超標，成功減少了18.4公斤，減重幅度高達22%，腰圍也縮小16公分，成果令人驚艷。這位女性也說，對家人的愛成為她堅持的動力。

彭馨儀說，減重是一場科學與意志的旅程，專業團隊能讓這條路走得更順利。因此建議，有類似困擾的朋友不妨嘗試尋求專業協助，達成體重管理目標。

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