我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA有意進軍歐洲成立新聯盟 估8到10隊規模

妻拒合照 夏威夷麻醉師把她推下懸崖 拿石頭猛K

試過各種減重法 45歲女子求助醫師 成功減下18.4公斤

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續減重的效果。（長安醫院提供）
長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續減重的效果。（長安醫院提供）

台灣台中市1名45歲女性多年來為體重問題所困，嘗試過間歇性斷食、節食、運動，甚至吃藥輔助，卻總是徒勞無功。但為了能陪伴孩子，必須讓身體更好的想法，因此向醫師求助，後來透過靈活飲食與科學減重，體重9個月內從83.9公近成功減重18.4公斤，腰圍也縮小了16公分，重拾健康自信。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，這名女性年輕時赴美留學，在當地生活多年，體態在當地屬於中等水平。然而，回到台灣後，深刻感受到環境與審美標準的差異，體重問題逐漸成為心頭大石。常見的減重方法她都試過，也曾經嘗試成藥輔助，但這些方法不僅效果微乎其微，還帶來心悸、無力、疲憊等副作用，心裡有很重的挫敗感。

她說，真正有效的減重不是簡單的少吃多動，而是結合「靈活飲食」與「科學藥物」，根據個人生活習慣與偏好量身定製可持續的方案。與傳統減重不同，這位女性的療程不硬性限制食物，而是從外食、聚餐到點心等實用情境中，讓她選擇感興趣的主題逐步調整。同時搭配藥物輔助，得以舒適地改變飲食習慣，告別過去水煮餐的痛苦。

彭馨儀說，過於極端的減重方式往往適得其反，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續的效果。9個月後，這位女性的體重從原本的重度超標，成功減少了18.4公斤，減重幅度高達22%，腰圍也縮小16公分，成果令人驚艷。這位女性也說，對家人的愛成為她堅持的動力。

彭馨儀說，減重是一場科學與意志的旅程，專業團隊能讓這條路走得更順利。因此建議，有類似困擾的朋友不妨嘗試尋求專業協助，達成體重管理目標。

台中市1名45歲女性在醫師協助下成功減重。（長安醫院提供）
台中市1名45歲女性在醫師協助下成功減重。（長安醫院提供）

減重

上一則

「適度」運動抗老抗憂 「過度」運動累癱又傷身

下一則

患重症肌無力無法抬頭 透過洗血、切除胸腺找回力量

延伸閱讀

養生／大吃大喝後甩肉 來點「輕斷食」

養生／大吃大喝後甩肉 來點「輕斷食」
戲說從頭╱「非常律師」朴恩斌變身殺人魔 薛景求減重很煎熬

戲說從頭╱「非常律師」朴恩斌變身殺人魔 薛景求減重很煎熬
潘瑋柏怕變「潘瑋厚」一個月速減重15磅

潘瑋柏怕變「潘瑋厚」一個月速減重15磅
喝水就能瘦？ 營養師解密喝水減重法則

喝水就能瘦？ 營養師解密喝水減重法則

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
一些睡前的不良習慣不僅會影響睡眠品質，甚至會對體重產生負面影響。美聯社

睡前5大「壞習慣」讓肚子長肉 你中了幾個？

2025-03-24 14:06
營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

2025-03-20 21:11
營養師建議，多補充豆漿、芝麻補鈣，預防骨質疏鬆。（圖／AI生成）

每7人就有1人骨質疏鬆 醫：5項NG生活習慣易流失鈣

2025-03-24 02:55
最新研究顯示，中年開始養成健康的飲食習慣，能大為提高活到70歲時沒有慢性疾病的機率。(美聯社)

中年採取「健康飲食」70歲後沒有慢性病纏身

2025-03-25 20:02
酪梨。（圖／123RF）

常吃5食物降膽固醇護心 服用特定藥物勿攝取葡萄柚

2025-03-24 02:00

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由