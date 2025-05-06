我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與州府經費分攤談不攏 紐約市府暫停新托育券申請

曬教宗照挨轟 川普再回應：AI搞的鬼、天主教徒很愛這張照片

咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智

記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能。（取材自新光醫院臉書）
新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能。（取材自新光醫院臉書）

高齡長輩牙口不好，恐加劇失智症發生機率。台灣新光醫院贋復假牙科主治醫師楊博雅說，長輩咀嚼不好會減少大腦刺激，感染、發炎是失智症危險因子，高齡長者容易有牙周病，口腔中的細菌毒素不慎進入腦部，恐間接影響腦部認知功能，建議子女可協助長者落實口腔清潔，肌力衰弱的長輩則建議使用電動牙刷輔助。

楊博雅在新光醫院網路節目「子曰論健康」提到，失智症是治療花費最高的高齡疾病，許多學者開始研究如何延緩失智、認知障礙發生，失智症高危險因子除高血壓、高血脂、高血糖及營養不良外，也包括感染症，而高齡長者經常罹患的牙周病，本身就是一種細菌感染，細菌隨血液進入腦部，恐進一步影響大腦功能。

楊博雅指出，有學者利用研究發現，人類吃東西、咀嚼時，口腔周圍神經會反饋至大腦，因此咀嚼也是一種大腦訓練，且經動物實驗發現，是否利用牙齒咀嚼、吃東西，與小鼠認知發展程度有關，長輩牙口不好，較少吃需要咀嚼的東西，也可能導致失智症發生機會增加。日本牙科界有「80-20」說法，意思是用有20顆牙齒的長輩，可以正常吃下約80%食物，建議長輩盡量保持20顆健全牙齒。

隨年齡增加、肌力流失，長輩手部動作會愈來愈不靈巧，即使認真刷牙，也可能愈刷愈不乾淨。楊博雅建議，子女若發現長輩在刷牙過程中遇到困難，可提供輔助工具，近年有許多重量輕巧的電動牙刷，可協助長者省力卻達到清潔效果。另，健保給付65歲以上長輩，每3個月可至牙醫診所塗氟，避免蛀牙，糖尿病、失智症等符合資格長輩，3個月可至診所洗牙，建議民眾善於利用。

另外，過度用藥是影響咀嚼吞嚥另一原因。楊博雅表示，台灣健保資源可近性高，長輩看病、拿藥容易，但隨人體代謝減緩，對藥物反應與年輕時不同，許多藥物會影響長者唾液分泌、口腔周圍小肌肉運動等，若重複用藥、用藥過度，咀嚼及吞嚥功能會陷入困難，這是未來必須注意的議題。

健保 血脂 糖尿病

上一則

夏天容易失眠？ 醫：多吃「這些」食物清熱祛濕養元氣

延伸閱讀

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」
曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛
第3屆布碌崙健腦資源日 吸引破200人認識失智症

第3屆布碌崙健腦資源日 吸引破200人認識失智症
羅志祥首談母親失智症：講完隔天就忘 每天都是新開始

羅志祥首談母親失智症：講完隔天就忘 每天都是新開始

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

2025-04-28 19:42
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
好市多七種減肥必備產品。（路透）

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

2025-04-29 15:13

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案