好客還是情緒勒索？ 青少年接觸酒精都是聚餐「勸酒文化」

國健署呼籲改變勸酒文化，減少青少年接觸酒精，讓聚會回歸交流本質。示意圖。（AI生成）

暑假聚餐、同學聚會增多，但「勸酒文化」正影響青少年飲酒行為。台國健署公布最新青少年健康行為調查發現，雖然國中、高中職學生近30天飲酒率都較前一次調查下降，但有飲酒習慣的青少年，一次喝超過1杯的情形仍偏高，且最主要原因都是受到家人、朋友或同學影響而跟著喝酒。

根據國健署2025年「青少年吸菸暨健康行為調查」，國中生過去30天飲酒率由2023年的11.4%降至9.2%，高中職生由30.4%降至26.6%，整體飲酒率持續下降。不過，在有喝酒的學生中，國中生有68%表示飲酒當天通常會喝超過1杯，高中職生也有74.6%，顯示部分青少年一旦接觸酒精，飲酒量仍不可忽視。

調查顯示，國中生有45.3%、高中職生52.5%坦言，是因家人、朋友、同學或其他人飲酒而跟著喝。國健署指出，大人聚餐時的飲酒習慣，容易成為青少年模仿的對象，因此家長若有青少年在場，應避免飲酒，改以無酒精飲品代替，透過身教降低孩子對酒精的好奇心及未來酒精依賴風險。

國健署提醒，酒精不只是娛樂飲品，更是具有毒性及成癮性的物質。世界衛生組織指出，酒精已被國際癌症研究總署（IARC）列為第一類致癌物，與口腔癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌及女性乳癌等多種癌症有明確關聯，且沒有任何飲酒量可視為對癌症風險「完全安全」，飲酒愈多，罹癌風險愈高。

青春期是大腦發育的重要階段，酒精容易影響神經系統發展，開始飲酒的年齡愈早，未來發生酒精依賴及相關健康危害的風險愈高。研究顯示，14歲以前開始飲酒者，日後酒精依賴風險約為20歲後才開始飲酒者的4倍，因此建議青少年盡量不要飲酒，或至少延後第一次飲酒年齡，避免出入容易接觸酒精的聚會。

為協助民眾拒絕勸酒，國健署提出「拒酒5招」，包括以健康因素婉拒、以開車或交通安全為由拒酒、自備無酒精飲品或以白開水代替、直接表明「我不喝酒」，以及善用酒量不好、服藥中或家人反對等理由，降低勸酒壓力。

國健署呼籲，改變勸酒文化必須從家庭、朋友及聚餐習慣做起，以無酒精飲品取代酒精飲料，不僅能減少青少年接觸酒精，也能讓聚會回歸交流本質，打造健康、安全且沒有勸酒壓力的用餐環境。