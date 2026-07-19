天天吃全麥吐司恐傷腎？醫揭3大NG吃法 早餐搭配這樣吃更護腎

腎臟科醫師提醒，全麥吐司搭配無糖豆漿、雞蛋或其他優質蛋白質，再加上一份新鮮蔬果，讓營養更均衡。（聯合報系資料照）

相較於一般白吐司，全麥吐司的營養含量較多，但整體的熱量、糖分、油脂偏高，若吃法錯誤，未必對健康有利。腎臟科醫師洪永祥表示，全麥製品可當作均衡飲食的一部分，適合天天吃，但仍要搭配蛋白質與蔬菜，延緩血糖上升。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名30多歲女性上班族沒有高血壓、糖尿病，健康檢查卻發現腎絲球過濾率（eGFR）僅約65，且短時間內持續下降。經追問飲食習慣才發現，她每天早餐都吃全麥吐司，而且習慣將吐司烤到焦黑，認為「愈酥脆愈健康」，卻增加了腎臟負擔。

洪永祥指出，這名女性自認相當養生，不抹果醬、不加奶油，每天固定吃全麥吐司，原以為問題出在保健食品或高油鹽飲食，沒想到真正的原因竟是「把吐司烤焦」。讓吐司又香又脆的梅納反應確實可口誘人，但焦黑會產生「丙烯醯胺」（Acrylamide）等潛在致癌毒素，可能危害腎臟與增加罹癌風險。

全麥吐司本身富含膳食纖維，屬於健康的主食選擇，但若長時間高溫烘烤、甚至烤到焦黑，食物中的化學反應可能產生較多丙烯醯胺等物質。研究顯示，丙烯醯胺主要出現在高溫烘焙、油炸或烘烤的澱粉類食物中，像是吐司、餅乾、洋芋片及薯條等；烤得愈深、顏色愈焦，含量通常愈高。

雖然人體研究尚未證實日常飲食中的丙烯醯胺會直接造成腎臟疾病，但動物與實驗研究發現，長期暴露可能與氧化壓力、發炎反應及腎臟毒性有關。洪永祥建議，應避免經常食用燒焦或過度烘烤的食物，小心攝入多種致癌物質。

除了烤焦吐司外，洪永祥也點出常見的「麵包地雷」，包括把鹹味麵包或爆漿甜麵包當成正餐，肉鬆、蔥花、菠蘿、紅豆、奶酥等麵包，為了提升口感與保存性，含有較多鈉、糖與油脂。若長期攝取過量，容易造成體重增加，也可能增加高血壓、糖尿病等風險，這些都是慢性腎臟病的重要危險因子。

另外，只吃麵包當正餐容易導致「隱性飢餓」。洪永祥指出，不少上班族趕時間，一個麵包配咖啡就解決早餐，但單吃麵包容易造成碳水化合物比例過高，蛋白質、蔬果及膳食纖維攝取不足，血糖波動也較大，長期不利於代謝健康。

麵包該怎麼吃？洪永祥表示，掌握正確原則是關鍵。最好搭配無糖豆漿、雞蛋或其他優質蛋白質，再加上一份新鮮蔬果，讓營養更均衡，也有助維持整體代謝健康。若已是慢性腎臟病患者，須依照醫師及營養師建議控制蛋白質、磷與鉀的攝取，全麥吐司、雜糧麵包等高磷穀類也不宜大量食用。