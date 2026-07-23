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夏季下體反覆搔癢 做好5措施防「第二型疱疹」再復發

記者沈能元
為避免夏天第二型疱疹復發。醫師提醒，平時應減少攝取高糖飲料。 (本報資料照片)
為避免夏天第二型疱疹復發。醫師提醒，平時應減少攝取高糖飲料。 (本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏季高溫濕熱與熬夜壓力，易讓第二型疱疹復發。
  • 重點二：第二型疱疹屬性病，常見症狀為搔癢水泡與潰瘍疼痛。
  • 重點三：預防復發應重視生活作息、飲食調整與規律就醫。

夏季高溫來襲，許多人以為天氣熱只是容易流汗、中暑。但每到炎熱季節，因第二型疱疹反覆發作前來求診的患者也有增加的趨勢。醫師提醒，夏天氣溫高、濕氣重，加上不少人熬夜、睡眠不足、工作壓力大，容易讓免疫力下降，進而讓潛伏在體內的疱疹病毒再次活化。

第二型疱疹主要透過性接觸傳染，是常見的性傳染疾病之一。台灣中醫師陳欣如說，感染初期，患者常會感覺生殖器或肛門周圍出現搔癢、灼熱感或刺痛感，接著長出一群群的小水泡。水泡破裂後可能形成潰瘍傷口，造成疼痛不適。有些患者還會出現發燒、全身痠痛、鼠蹊部淋巴結腫大，甚至解尿疼痛等症狀。

陳欣如指出，許多人以為疱疹治好就沒事了，事實上病毒會長期潛伏在神經節，目前無法完全根除。一旦遇到熬夜、過度疲勞、壓力大、生病或免疫力下降時，就有機會再次發作。

從中醫觀點來看，夏天炎熱潮濕，人體容易累積「濕熱」，尤其下半身及泌尿生殖系統更容易受到影響。且當急性發作屬於「下焦濕熱」體質，患者除了疱疹疼痛外，還可能伴隨尿液偏黃、口乾口苦、排尿灼熱感等問題。若反覆發作，則表示身體正氣不足、免疫調節功能失衡，形成中醫所說的「本虛標實」狀態。

治療方面，中醫會依患者體質搭配中藥與針灸治療。急性期以清熱解毒、改善發炎反應為主；慢性反覆發作的患者，則會著重於提升免疫力、改善睡眠品質、舒緩壓力及調整體質，降低復發機率。針灸則可透過調整肝經、腎經及膀胱經等相關經絡，幫助身體恢復平衡。

陳欣如提醒，為預防夏天第二型疱疹復發應做好四項措施。

第一、最重要的不是拼命吃補，而是養成良好生活習慣。

第二、每天補充足夠水分，不要憋尿，避免熬夜與過度疲勞。

第三、減少高糖飲料、重鹹食物及加工食品攝取。

第四，炎熱天氣可以適量食用苦瓜、冬瓜、大黃瓜等瓜類蔬菜，幫助身體散熱、減少濕熱累積。

第五、應規律運動、充足睡眠及學習釋放壓力，也都是維持免疫力的重要方法。

陳欣如說，若第二型疱疹已出現反覆發作情形，建議及早就醫，透過中西醫整合治療，降低病毒活化，減少反覆發作帶來的困擾。

精華 FAQ

  • 因夏季高溫潮濕，加上不少人熬夜、睡眠不足與壓力大，容易讓免疫力下降，促使潛伏在神經節中的疱疹病毒再次活化並引發復發。

  • 感染初期常見生殖器或肛門周圍搔癢、灼熱、刺痛，之後出現一群群小水泡，破裂後可能形成潰瘍傷口，並伴隨疼痛、發燒或排尿不適。

  • 應養成規律作息、多喝水、不憋尿、少吃高糖重鹹與加工食品，適量吃瓜類蔬菜，並維持運動、睡眠與壓力管理，必要時及早就醫。

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