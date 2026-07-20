我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

運動後全身痠痛 富含多酚食物有助修復

記者翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，不少人運動後隔天全身痠痛，連上下樓梯都相當吃力，醫師指出，延遲性肌肉痠...
專家提醒，不少人運動後隔天全身痠痛，連上下樓梯都相當吃力，醫師指出，延遲性肌肉痠痛與肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應及能量代謝等多重機制有關；示意圖。（圖／123RF）

不少人運動後隔天全身痠痛，甚至上下樓梯、起身坐下都吃力，過去常被認為是乳酸堆積所致。不過有醫師指出，延遲性肌肉痠痛（DOMS）其實與肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應及能量代謝等多重機制有關，而近年研究發現，多酚（polyphenols）並非只是單純的抗氧化劑，更可能透過啟動身體自身的修復系統，協助運動後恢復。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，多酚廣泛存在於莓果、葡萄、櫻桃、石榴、綠茶、咖啡、可可及深色蔬果中，可視為植物提供給人體細胞的「修復訊號」。與其直接清除自由基，多酚更重要的作用是在適度刺激細胞後，促使身體啟動抗氧化、抗發炎、修復及能量代謝等保護機制，概念類似運動透過適當刺激讓身體逐步適應、變得更強壯。

張家銘指出，運動過程中，肌肉會產生微小損傷，身體隨即透過免疫反應清除受損組織，再藉由血液輸送氧氣及營養，完成組織修復。痠痛本身並非壞事，而是肌肉適應訓練的正常過程；真正需要注意的是，若修復速度變慢或發炎反應持續過久，就可能影響後續訓練品質與恢復效率。

目前已有不少研究針對不同種類多酚進行探討，張家銘表示，酸櫻桃在改善運動後肌肉痠痛、恢復肌力及調節氧化壓力方面，累積較多研究證據；黑醋栗則較常應用於耐力運動，可能有助於改善血流及脂肪氧化；石榴則與血管功能改善有關；薑黃素則被廣泛研究於延遲性肌肉痠痛及肌酸激酶（CK）等肌肉損傷指標。他提醒，運動後適度發炎是身體適應的重要過程，並非補充越多越好，過度抑制發炎反而可能影響訓練效果。

張家銘建議，民眾無須急著依賴保健食品，應優先從天然飲食攝取多酚，包括莓果、葡萄、櫻桃、石榴、深綠色及紫色蔬菜、綠茶、咖啡及可可等，搭配均衡飲食、規律運動、充足睡眠及壓力管理，才能真正提升身體修復能力。

張家銘說，恢復速度並非只受單一營養素影響，血糖控制、慢性發炎程度、睡眠品質、腸道菌相及粒線體健康等因素，都可能影響運動恢復效果。多酚只是健康管理中的一項工具，唯有建立良好的生活型態，才能讓身體修復系統發揮最佳效益。

精華 FAQ

  • 醫師指出，這種延遲性肌肉痠痛並非單純乳酸堆積，而是肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應與能量代謝共同作用的結果，屬於訓練後正常修復過程。

  • 多酚不只是抗氧化劑，更像修復訊號，能刺激身體啟動抗氧化、抗發炎、組織修復與能量代謝等防禦系統，幫助身體在運動後更有效恢復。

  • 常見來源包括莓果、葡萄、櫻桃、石榴、綠茶、咖啡、可可，以及深綠色與紫色蔬菜。醫師也提醒，應優先從天然飲食攝取，不必過度依賴保健食品。

上一則

乾燥症也分濕與燥 中醫精準用藥 助5年乾燥症患者緩解口乾

延伸閱讀

薑黃、菠菜… 12食物防關節退化、緩解膝蓋不適

薑黃、菠菜… 12食物防關節退化、緩解膝蓋不適
她怕罹癌每天運動5小時「瘦了卻更虛弱」 醫揭身體透支真相

她怕罹癌每天運動5小時「瘦了卻更虛弱」 醫揭身體透支真相
中年後走路變慢、握力降 醫：體衰警訊

中年後走路變慢、握力降 醫：體衰警訊
膝蓋痛未必退化 位置不同問題不同 中年後傷膝5大習慣

膝蓋痛未必退化 位置不同問題不同 中年後傷膝5大習慣

熱門新聞

日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布，示意圖。（Pakutaso）

防失智不必買保健食品 日權威醫師點名4平價食材「修復受損大腦」

2026-07-14 04:52
世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

2026-07-16 18:05
談到減肥，很多人首先想到的是年輕人，但真正更需要關注體重管理的，其實是老年族群。示意圖。（美聯社）

🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

2026-07-14 09:35
「超級蛋白質石燒拌飯」主角為豆腐、鷹嘴豆、毛豆、新鮮蔬菜、台灣藜麥，滿滿的蛋白質。(記者李樹人/攝影)

4類蔬食富含植物性高蛋白 不吃肉也能增加肌肉

2026-07-15 02:00
醫師研究發現，馬桶低頭族比不帶手機者更容易罹患痔瘡，因此建議上廁所帶手機的人應控制使用時間；示意圖。（路透）

習慣邊上廁所邊滑手機？醫警告：逾5分鐘 罹痔瘡風險增加

2026-07-17 02:15
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

2026-07-18 04:41

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚