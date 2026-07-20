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助降血壓、活化大腦 甜菜根怎麼吃最健康

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醫師提醒，腎結石病史者與攝取過量草酸者，應避免一次吃太多甜菜根。(圖／123RF...
醫師提醒，腎結石病史者與攝取過量草酸者，應避免一次吃太多甜菜根。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：甜菜根富含天然硝酸鹽，可轉化成一氧化氮幫助血管放鬆。
  • 重點二：研究顯示適量飲用甜菜根汁，可能有助降低血壓與提升耐力。
  • 重點三：甜菜根營養豐富但非藥物，腎結石患者與特殊族群需留意。

鮮紅色的甜菜根近年因富含天然硝酸鹽，被譽為有助心血管健康與運動表現的超級食物。人體攝取硝酸鹽後，可經由口腔細菌轉換成一氧化氮，幫助血管放鬆、促進血液循環，因此甜菜根經常被媒體稱為「天然威而鋼」。

不過，營養師提醒，這只是形容甜菜根有助改善血流的作用，目前並沒有足夠臨床證據證實它能治療勃起功能障礙，因此不能取代醫師處方藥物。

除了天然硝酸鹽，甜菜根鮮豔的紅紫色還來自甜菜素，具有抗氧化及抗發炎作用，是甜菜根最具代表性的植物化學成分之一。

富含維生素C、鎂及鉀

甜菜根同時富含膳食纖維、葉酸、維生素C、鎂及鉀等營養素，是營養密度相當高的根莖蔬菜。

甜菜根最受到醫學界肯定的功效，就是改善血管功能與降低血壓。多項系統性回顧及臨床研究發現，每天飲用約250毫升甜菜根汁，或約70毫升濃縮甜菜根汁，可使部分高血壓患者的收縮壓下降數毫米汞柱。主要原因在於一氧化氮能使血管放鬆、增加彈性，降低血流阻力，減輕心臟負擔。

近期研究更發現，甜菜根可能促進口腔中有益細菌生長，提高人體將硝酸鹽轉換為一氧化氮的效率，進一步發揮降血壓效果。

此外，甜菜根含有鉀，有助維持體液平衡與正常血壓，也是維護心血管健康的重要營養素。

甜菜根汁是許多馬拉松、自行車及耐力運動選手喜愛的天然補給品。研究指出，甜菜根可提升身體利用氧氣的效率，增加運動時肌肉的氧氣供應，幫助延緩疲勞，因此對耐力型運動的效果最為明顯。

不過，對於短時間爆發力或高強度間歇運動，研究結果則較不一致。

可能有助性功能

甜菜根之所以被稱為「天然威而鋼」，主要是因為一氧化氮能促進血液循環，而良好的血管健康與血流供應，是維持男性勃起功能及女性性反應的重要因素。

專家表示，甜菜根具有合理的生理機制，理論上可能有助改善性功能，但目前仍缺乏大型人體臨床試驗，因此尚不能視為治療勃起功能障礙的方法，也不能取代醫療治療。

一氧化氮改善血流的作用也可能延伸到大腦。部分研究發現，高硝酸鹽飲食可增加與記憶、決策及執行功能相關腦區的血流量，因此科學家開始關注甜菜根是否有助健康老化。

此外，甜菜根中的甜菜色素具有抗氧化作用，實驗室研究也顯示可能影響與阿茲海默症相關蛋白質的形成。不過，目前仍以細胞與動物研究為主，尚不足以證實甜菜根可預防失智症。

吃甜菜根 哪些人要注意？

甜菜根每100公克約含2至3公克膳食纖維，有助增加飽足感、促進腸道蠕動、維持腸道菌相平衡，並有助穩定血糖及降低膽固醇。

甜菜素、多酚等植物化學成分則具有抗氧化與抗發炎作用，可幫助減少自由基造成的細胞傷害。

不過，目前尚無足夠人體研究證實甜菜根能預防癌症或保護攝護腺健康。

不少人只吃甜菜根，其實甜菜葉同樣富含β-胡蘿蔔素、葉黃素及玉米黃素，有助維持眼睛健康，可清炒、加入湯品或沙拉一起食用，減少浪費也能增加營養攝取。

營養師建議，以天然甜菜根取代保健食品，更能同時攝取膳食纖維、維生素及多種植化素。

若不習慣甜菜根特殊的土味，可先烘烤後再食用，風味會變得較香甜，也可搭配希臘優格、羊乳酪、芝麻醬、巴薩米克醋或檸檬汁平衡味道。加入沙拉、濃湯、鷹嘴豆泥、果昔或三明治都是不錯的吃法。

若是以提升運動表現或補充硝酸鹽為目的，甜菜根汁也是常見選擇，但由於缺少膳食纖維，日常保健仍建議以完整甜菜根為優先。

甜菜根含有較高草酸，曾有草酸鈣腎結石病史的人應避免一次大量食用。另外，食用甜菜根後尿液或糞便呈現粉紅色或紅色屬正常現象，通常無須過度擔心。

甜菜根富含天然硝酸鹽，可轉換成一氧化氮幫助血管放鬆降壓；另據研究顯示，甜菜根汁有...
甜菜根富含天然硝酸鹽，可轉換成一氧化氮幫助血管放鬆降壓；另據研究顯示，甜菜根汁有助耐力運動表現，但爆發型運動效果不一。(圖／AI生成)

精華 FAQ

  • 因為其中的天然硝酸鹽可在口腔細菌作用下轉成一氧化氮，幫助血管放鬆、促進血流，因此常被拿來比喻為有助循環的「天然威而鋼」。

  • 研究指出，每天約250毫升甜菜根汁或70毫升濃縮汁，可能讓部分高血壓患者收縮壓下降；對耐力運動也可能提升氧氣利用、延緩疲勞。

  • 有草酸鈣腎結石病史者應避免一次大量食用；若是想補硝酸鹽，可選甜菜根汁但仍以完整甜菜根較佳，且尿液或糞便變紅多屬正常現象。

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