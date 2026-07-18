礦物質磷攝取過量 傷腎又易中風

加工食品中的無機磷吸收率高，應盡量減少攝取，否則可能會引發骨鬆、動脈硬化與心血管等疾病；示意圖。(圖／123RF)

隨著年齡增長與飲食習慣改變，排毒功能的腎臟會逐漸衰退。醫師指出，除了鹽分之外，許多人忽略的「磷」其實也是加速腎臟老化的重要因素。尤其加工食品中的無機磷吸收率高，長期攝取過量不僅增加腎臟負擔，還可能提高骨質疏鬆、心臟病 及中風 風險。

日本內科醫師工藤孝文表示，與腎臟老化密切相關的營養素之一就是「磷」。磷屬於礦物質的一種，能與鈣結合形成骨骼與牙齒，也是維持神經及肌肉正常運作不可或缺的營養素。

雖然磷很重要，但並不需要刻意補充。由於幾乎所有食物都含有磷，只要維持一般飲食，就能輕鬆達到每日所需。真正的問題反而是攝取過量。

當體內攝入過多磷時，腎臟會透過過濾功能將多餘的磷排出。然而，如果平日長期吃進過量磷，腎臟便需要持續高負荷運作，久而久之容易導致功能下降。

一旦腎功能減弱，無法順利排出的磷便會在體內累積。過多的磷會轉變成具有毒性的形式，使負責處理磷的腎臟進一步受損，形成惡性循環。

最終，血液中的磷濃度過高，便會引發「高磷血症」，使腎臟功能持續惡化。

高磷血症 增心臟病風險

高磷血症除了傷害腎臟，還可能造成骨骼中的鈣質流失，引發骨質疏鬆。此外，過多的鈣與磷容易沉積於骨骼以外的組織。若沉積於血管，便可能造成動脈硬化，提高罹患心臟病及腦中風的風險。

因此，磷攝取過量導致腎功能惡化時，受影響的不只是腎臟，而是全身健康。根據這樣的生理機制，也有研究認為，長期攝取過量磷可能與壽命縮短有關。

一項動物實驗發現，天生較難排出磷的小鼠，比起能正常排磷的小鼠，老化速度更快、壽命也更短。

由於腎臟與磷的關聯密不可分，慢性腎臟病患者往往在疾病初期就必須限制磷的攝取。因此，到了中高年後，更應避免攝取過多磷，以保護腎臟功能。

如何降低攝取 少吃加工食品

容易傷害腎臟、甚至可能縮短壽命的磷，雖然需要特別留意，但肉類、魚類、白飯、麵包、蔬菜等幾乎所有日常食物都含有磷。乍看之下似乎無從避免，但其實磷可分為兩種類型：

有機磷：存在於肉類、魚類、穀物、蔬菜等天然食物，人體吸收率較低。

無機磷：多存在於食品添加物中，人體吸收率非常高。只要盡可能減少加工食品，就能大幅降低無機磷的吸收，也是控制磷攝取最有效的方法。

購買前先查看食品標示

食品中最需要注意的是加工食品所添加的無機磷，其中最容易辨認的是「磷酸鹽」。它能改善食品風味、口感及延長保存期限，因此廣泛使用於各種加工食品。

但更大的問題是，許多食品即使標示上沒有「磷」字，實際上仍可能含有磷。例如拉麵常使用的「鹼水」，主要由碳酸鉀與碳酸鈉組成，許多產品也會加入磷酸鹽。因此吃拉麵時，很可能在不知情的情況下攝取大量容易吸收的無機磷。

此外，下列食品添加物也可能含有磷：包括酸味劑、香料、pH調整劑、黏著劑與乳化劑。

因此，避免無機磷最簡單的方法仍是減少加工食品。不過現代人很難完全不吃，因此建議購買前先查看食品標示。

一般而言，食品添加物種類越多，代表含有無機磷的可能性越高。若標示欄中充滿各種添加物名稱，最好盡量避免購買，如此便能有效減少無機磷的攝取。

訂下便利商店飲食規則

在現代社會，想完全避開食品添加物幾乎不可能，包括火腿、培根等加工肉品、魚漿製品、泡麵、各類即食食品、洋芋片等零食，以及便利商店與超市販售的熟食、便當，都可能使用含無機磷的食品添加物。

既然難以完全避免，不妨採取更實際的方法，例如可以替自己訂下規則：便利商店便當或熟食每周最多吃一至二次。透過這種兼顧生活便利與健康的方式，盡量降低無機磷的攝取量，才是長期保護腎臟最務實的做法。