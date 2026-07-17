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乾癬病夏季高發 中醫：別過度清潔

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夏季高溫潮濕，是乾癬患者病情反覆發作的高危險期，睡眠品質不佳、飲食不忌口及情緒起...
夏季高溫潮濕，是乾癬患者病情反覆發作的高危險期，睡眠品質不佳、飲食不忌口及情緒起伏等，都有可能加重症狀；示意圖。(圖／123RF)

夏季高溫潮濕，頻繁往返於烈日曝曬與冷氣房的劇烈溫差中，極易引發皮膚敏感不適；對於乾癬患者而言，此季節更是病情反覆發作的高危險期。乾癬在本質上是一種全身性的慢性發炎性皮膚疾病，中醫觀點認為，睡眠品質不佳、飲食不忌口、過量飲酒及情緒起伏等因素，都有可能影響體質而誘發或加重症狀。

皮屑強撕 恐出血

台灣正和中醫黃慶雲表示，乾癬在中醫稱為「銀屑病」，主要是因皮膚角質細胞代謝異常、增生速度加快，進而形成紅色丘疹、斑塊及明顯脫屑。

從中醫角度來看，乾癬可依不同體質及病程細分為多種類型。初期多屬於「血熱」型，皮膚發炎反應較明顯，病程進展較快，容易出現紅色小疹塊，患部摸起來略為隆起，同時伴隨皮屑。

部分患者還會因體內「內熱」而感到口乾舌燥、喉嚨不適，並伴隨明顯搔癢；若病程持續發展成「血燥」型，原本零散的皮疹可能逐漸融合成大片暗紅色病灶，皮膚變厚，若強行撕除皮屑甚至可能造成出血。

另有部分患者屬於膿疱型乾癬，除了皮膚發炎外，也會出現膿疱等症狀；若病情持續惡化，甚至可能進一步引發乾癬性關節炎等相關問題。

黃慶雲指出，西醫治療乾癬主要以免疫調節藥物、外用藥物、照光治療及生物製劑等方式控制病情；中醫則著重從體質調理，以「涼血清熱」為主要治療方向。

臨床上常以四物湯為基底，搭配金銀花、山埤、柴胡、連翹及黃芹等藥材；若屬血燥型，則會以紫草四物湯為基底，再加入黃耆、丹蔘及金栗蘭等藥材。

黃慶雲說，部分中藥材具有調節發炎反應及改善皮膚代謝的作用，例如丹蔘可協助調節發炎反應，金栗蘭則具有抗菌、抗發炎及抗過敏等特性。透過中醫辨證論治，從整體體質著手，有助於改善皮膚發炎狀況、促進血液循環及維持身體機能平衡，療程長短仍須依患者體質及病情而定。

黃慶雲分享，一名男性患者多年來胸部至雙腳布滿疹塊，反覆脫屑，臉部也持續出現紅疹。接受中藥調理後，皮膚搔癢及灼熱感明顯改善，紅疹也大幅減少。

清潔、保濕、作息缺一不可

除了積極接受治療外，黃慶雲也提醒，乾癬患者平時應做好皮膚保養，避免過度清潔，可依醫師建議選擇溫和的清潔用品及保濕產品，降低外在刺激對皮膚造成的負擔。

此外，維持充足睡眠、避免過量飲酒及高油脂、油炸飲食，並調適情緒、適度紓壓，也有助於降低乾癬反覆發作的機會。

最後，黃慶雲也強調，乾癬屬於需要長期管理的慢性疾病，只要配合醫囑治療、規律回診並養成良好的生活習慣，多數患者都能有效控制病情，維持良好的生活品質。

(本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/)

精華 FAQ

  • 因為高溫潮濕加上烈日與冷氣房的劇烈溫差，容易刺激皮膚並加重敏感不適；若再遇到睡眠不足、飲食失衡或情緒波動，也更容易誘發乾癬反覆發作。

  • 中醫將乾癬視為銀屑病，常分為血熱、血燥與膿疱型等。初期多見紅疹、脫屑與搔癢，病程加深後可能出現大片暗紅病灶，甚至撕屑出血。

  • 應避免過度清潔，改用溫和清潔與保濕產品，並維持充足睡眠、少喝酒、少吃油炸高脂食物，同時調適情緒、規律回診，才能長期穩定控制病情。

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