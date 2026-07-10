我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小賈斯汀加入世界盃首次中場秀 將同台瑪丹娜、夏奇拉、BTS

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

運動後全身痠痛怎麼辦？醫揭多酚助修復 關鍵不只抗氧化

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少人運動後隔天全身痠痛，甚至上下樓梯、起身坐下都相當吃力，過去常被認為是乳酸堆...
不少人運動後隔天全身痠痛，甚至上下樓梯、起身坐下都相當吃力，過去常被認為是乳酸堆積所致。（聯合報系資料照）

不少人運動後隔天全身痠痛，甚至上下樓梯、起身坐下都吃力，過去常被認為是乳酸堆積所致。不過，有醫師指出，延遲性肌肉痠痛（DOMS）其實與肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應及能量代謝等多重機制有關，而近年研究發現，多酚（polyphenols）並非只是單純的抗氧化劑，更可能透過啟動身體自身的修復系統，協助運動後恢復。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，多酚廣泛存在於莓果、葡萄、櫻桃、石榴、綠茶、咖啡、可可及深色蔬果中，可視為植物提供給人體細胞的「修復訊號」。與其直接清除自由基，多酚更重要的作用是在適度刺激細胞後，促使身體啟動抗氧化、抗發炎、修復及能量代謝等保護機制，概念類似運動透過適當刺激讓身體逐步適應、變得更強壯。

張家銘指出，運動過程中，肌肉會產生微小損傷，身體隨即透過免疫反應清除受損組織，再藉由血液輸送氧氣及營養，完成組織修復。痠痛本身並非壞事，而是肌肉適應訓練的正常過程；真正需要注意的是，若修復速度變慢或發炎反應持續過久，就可能影響後續訓練品質與恢復效率。

目前已有不少研究針對不同種類多酚進行探討，張家銘表示，酸櫻桃（Tart Cherry）在改善運動後肌肉痠痛、恢復肌力及調節氧化壓力方面，累積較多研究證據；黑醋栗（Blackcurrant）則較常應用於耐力運動，可能有助於改善血流及脂肪氧化；石榴則與血管功能改善有關；薑黃素（Curcumin）則被廣泛研究於延遲性肌肉痠痛及肌酸激酶（CK）等肌肉損傷指標。他提醒，運動後適度發炎是身體適應的重要過程，並非補充越多越好，過度抑制發炎反而可能影響訓練效果。

張家銘建議，民眾無須急著依賴保健食品，應優先從天然飲食攝取多酚，包括莓果、葡萄、櫻桃、石榴、深綠色及紫色蔬菜、綠茶、咖啡及可可等，搭配均衡飲食、規律運動、充足睡眠及壓力管理，才能真正提升身體修復能力。

張家銘說，恢復速度並非只受單一營養素影響，血糖控制、慢性發炎程度、睡眠品質、腸道菌相及粒線體健康等因素，都可能影響運動恢復效果。多酚只是健康管理中的一項工具，唯有建立良好的生活型態，才能讓身體修復系統發揮最佳效益。

精華 FAQ

  • 不是。文章指出延遲性肌肉痠痛主要與肌肉微小損傷、氧化壓力、發炎反應及能量代謝變化有關，乳酸並非唯一或主要原因。

  • 多酚不只是清除自由基，還可能適度刺激細胞啟動抗氧化、抗發炎、修復與能量代謝等保護機制，幫助身體更有效完成運動後恢復。

  • 酸櫻桃、黑醋栗、石榴與薑黃素都有相關研究，其中酸櫻桃較常用於減少痠痛與恢復肌力，黑醋栗偏向耐力運動，仍建議優先從天然飲食攝取。

上一則

夏天除體味不用香水 靠這方法「每早1分鐘」就有效

延伸閱讀

薑黃、菠菜… 12食物防關節退化、緩解膝蓋不適

薑黃、菠菜… 12食物防關節退化、緩解膝蓋不適
中年後走路變慢、握力降 醫：體衰警訊

中年後走路變慢、握力降 醫：體衰警訊
膝蓋痛未必退化 位置不同問題不同 中年後傷膝5大習慣

膝蓋痛未必退化 位置不同問題不同 中年後傷膝5大習慣
多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

熱門新聞

帶狀皰疹疫苗。記者杜建重／攝影

🎙️帶狀皰疹疫苗能防失智？醫生解析最新研究

2026-07-07 09:35
營養師提醒，秋葵低熱量高鈣，富含纖維，是夏季減肥常見蔬菜，但處理時勿整段切蒂或汆燙過久，避免營養與黏液流失；示意圖。（圖／123RF）

秋葵低卡高鈣減肥聖品 3大NG料理讓營養素流失

2026-07-07 02:00
番茄示意圖。（取材自pexels.com@Yunus Kılıç ）

慢性發炎有解？醫驚揭「番茄豆漿」神級功效：四周大降3種致發炎蛋白

2026-07-09 00:50
一項最新國際研究發現，每天增加1小時持續久坐行為，癌症死亡風險多10%。示意圖，與文中人士無關。(Photo by Azwedo L.LC on Unsplash)

國際研究：久坐每天多1小時 癌症死亡風險增10%

2026-07-04 13:49
羽衣甘藍。（圖／123RF）

薑黃、菠菜… 12食物防關節退化、緩解膝蓋不適

2026-07-09 02:10
研究指出，肌肉流失關鍵未必是蛋白質不足，而是含糖飲料攝取越多，肌少症風險越高且肌肉量指數越低；示意圖。（圖／123RF）

刻意吃肉、狂健身為何肌肉仍流失？ 問題出在這一類飲料

2026-07-07 02:00

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心