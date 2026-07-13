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夏季酷熱 溫差、熬夜…易誘發甲狀腺低下

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夏季高溫如果未及時補充水分，不但容易中暑，更可能引發腎臟損傷、心血管疾病；示意圖...
夏季高溫如果未及時補充水分，不但容易中暑，更可能引發腎臟損傷、心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)

隨著夏季高溫來臨，天氣濕熱如果未及時補充水分，容易中暑、引發腎臟損傷、心血管疾病，門診發現甲狀腺低下的族群就診有增加的趨勢，研判與進出冷氣房與室外的溫差、夏季的感染腸胃炎、感冒或肺炎，生活步調的長期壓力，放假熬夜有關，因為身體內分泌失調進而引發甲狀腺問題。

台灣中醫師徐瑋憶表示，甲狀腺低下是甲狀腺無法製造足夠的甲狀腺素，導致全身代謝變緩慢，最常見原因是自體免疫攻擊的甲狀腺的橋本氏甲狀腺炎，其他如甲狀腺癌切除甲狀腺手術或放射碘治療，及腦下垂體疾病，藥物影響與嚴重缺碘及先天性發育不良等。

甲狀腺是維持人體內分泌平衡的精密器官，從中醫觀點來看，內分泌與陰陽平衡息息相關，如果失衡則會造成甲狀腺的內分泌失調，引發全身性的症狀加重。夏季炎熱潮濕，夏天主心，容易出現「心火旺」，「汗為心之液」甲狀腺低下的患者代謝慢及心跳緩慢，夏季對心臟是一大考驗。

另外，對於甲狀腺低下的族群來說，常在冬季發病，但是夏季冷氣房與室外溫差大，反而容易因溫差著涼，也更容易出現衛表不固受寒的「虛寒證」；其次，夏季的飲食若不注意，吃下過涼瓜果（西瓜、哈密瓜）及冰品，原本腸胃蠕動無力、消化不良、腹脹、便祕可能會越發明顯，出現「脾胃氣虛生寒濕」，及加重下肢水腫。其他全身性的症狀還包含聽力差、耳鳴，指甲及頭髮脆弱，精神疲憊、記憶力差，代謝變慢、關節僵硬痠痛、月經失調、男女生殖系統減弱等。

在治療方面，徐瑋憶表示，中醫會依照患者體質開立中藥及針灸治療，甲狀腺低下的民眾多屬於「氣虛寒濕水腫」，或「寒濕化火熱」等上熱下寒證，表現出又冷又腫，出現口乾舌燥、口破、肩頸僵硬等上火症狀，針對全身性的身體症狀反覆發作者，會著重在調節免疫力、改善代謝緩慢的一系列症狀、改善睡眠品質、水腫、皮膚及調整體質寒熱，針灸可以透過調整肝經、脾經、腎經等相關經絡，幫助身體恢復平衡。

夏季養生之道，進出冷氣房宜準備薄外套，避免溫差著涼；飲食吃當季的瓜果蔬菜(如苦瓜、冬瓜、大黃瓜)，搭配生薑，甘涼滋潤及健脾胃，消暑而不會過於寒涼；作息早睡早起，避免過勞，以「養氣血，調肝氣通達」；規律運動，改善免疫力，幫助陰陽內分泌平衡。若仍出現症狀改變，建議及早就醫評估，透過中西整合治療提升生活品質。

(本文由「NOW健康提供」https://healthmedia.com.tw/)

精華 FAQ

  • 因為冷氣房與戶外溫差大，加上熬夜、壓力、感染腸胃炎或感冒，容易讓身體內分泌失衡，進而使甲狀腺低下相關症狀更明顯。

  • 最常見原因是自體免疫攻擊造成的橋本氏甲狀腺炎；此外，甲狀腺手術切除、放射碘治療、腦下垂體疾病、藥物影響與缺碘也可能導致。

  • 建議進出冷氣房備薄外套、少吃過冰食物、適量攝取當季瓜果與生薑，並維持早睡早起、避免過勞與規律運動，以維持免疫與陰陽平衡。

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