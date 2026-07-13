心肌梗塞不只看血管狹窄 不穩定斑塊是致命點

專家提醒，心血管健康須整體評估，壞膽固醇、脂蛋白也是重要觀察指標，均衡飲食、規律運動等作法，都有助維持血管健康；示意圖。(圖／123RF)

到院前心肺功能停止（OHCA）的新聞頻出現，讓不少人擔心突發性心血管問題，很多人因此會問，平常沒有不舒服，是不是就代表心臟很健康？

OHCA是Out-of-Hospital Cardiac Arrest的縮寫，意思是「還沒送到醫院前，心臟和呼吸就已經停止」。簡單來說，就是人在現場就沒有心跳、沒有正常呼吸，血液也無法循環，這時需立刻進行CPR（心肺復甦術）、使用AED（自動體外電擊器）來急救。有些嚴重情況還會用到葉克膜幫忙維持心肺功能，爭取搶救時間。

台灣晶璽健康首席醫療顧問翁國昌表示，OHCA不是疾病名稱，是「送醫前就已經心肺停止」的緊急狀況。造成這種情況原因很多，例如心肌梗塞、嚴重心律不整、電解質失衡、肺栓塞、腦出血或嚴重缺氧等。

不少人認為心血管疾病 是「血管越塞越嚴重、越痛」，但實際上不完全是這樣。有些人的血管可能只狹窄30%到50%，平常血流還算順暢，日常生活、運動都沒問題。真正需要注意的，不只是血管有沒有變窄，而是血管裡的「斑塊」穩不穩定。

所謂斑塊，可以想像成血管內壁堆積的油脂或雜質。如果這些斑塊不穩定，一旦突然破裂，身體會立刻啟動凝血機制形成血塊。原本只是稍微變窄的血管，可能瞬間被堵住，導致心臟缺血，甚至引發嚴重心律不整。這也是為什麼有些人平常沒有明顯症狀，卻會突然發生心肌梗塞。

翁國昌提醒，心血管健康不能只看單一數字，而是要整體評估。除了血管狹窄程度，也要注意像LDL（壞膽固醇）、Lp(a)（一種與遺傳有關的脂蛋白）、血壓、血糖、糖化血紅素（反映長期血糖控制）、體重、身體的氧化壓力、慢性發炎，以及睡眠與壓力等因素。

近年醫學界也越來越重視CKM，也就是心血管、腎臟與代謝之間的關聯。簡單來說，血壓、血糖、血脂、腎功能和體重，其實彼此都有影響，不能分開看，更需要一起管理。

對於風險較高的人，翁國昌建議，除了基本的三高檢查，可進一步檢查心臟電腦斷層、冠狀動脈鈣化指數等，幫助更早發現問題。

AI重點 文章重點整理： 重點一： OHCA是到院前心肺停止，屬於需要立即急救的緊急狀況。

OHCA是到院前心肺停止，屬於需要立即急救的緊急狀況。 重點二： 心肌梗塞不只看血管狹窄，更要重視不穩定斑塊是否破裂。

心肌梗塞不只看血管狹窄，更要重視不穩定斑塊是否破裂。 重點三：心血管健康應整體評估血脂、血壓、血糖、發炎與睡眠壓力。

在日常保養方面，翁國昌建議從三個方向開始照護：

1.照顧血管內皮：血管內皮就像血管的內層保護膜，影響血管彈性和血液流動。均衡飲食、規律運動、睡眠多喝水以及適當補充營養品，都有助維持血管健康。

2.注意血管壁與斑塊風險：不要只看單一數字，例如只看膽固醇，還要留意 Lp(a)、身體是否有慢性發炎或氧化壓力，這些都會影響斑塊的穩定性。

3.管理壓力與睡眠：長期壓力大、過勞或睡不好，身體一直處在緊繃狀態，可能增加心血管問題的風險。特別是在夏天高溫或冬天寒冷時，更要注意補充水分、調整作息與壓力。

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