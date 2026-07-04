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常腰痠背痛病因或在腳底 5大警訊提醒做這些檢查

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醫師提醒，若身體已經有長期下肢與腰背痠痛等問題，應及早尋求專業骨科醫師接受足部與...
醫師提醒，若身體已經有長期下肢與腰背痠痛等問題，應及早尋求專業骨科醫師接受足部與步態檢查；示意圖。（圖／123RF）

長期腰痠背痛、膝蓋不適、足底筋膜炎反覆發作，許多人尋求訂製鞋墊，盼改善不適。不過，鞋墊真的愈貴愈好嗎？醫師指出，許多人對鞋墊存在錯誤認知，真正有效的醫療級鞋墊，關鍵不在價格，而是能否透過專業動態步態評估改善足部力學問題，讓身體回到正確的受力狀態。

靜止站得穩 不代表走路穩

許多人在選購客製化鞋墊時，會先站上壓力分析儀器，檢測雙腳受力分布，再依結果製作客製化鞋墊。不過台灣高雄重仁骨科醫院院長梁峻銘表示，這類檢測多屬於靜態評估，只能反映站立時的壓力狀況，無法完整檢測人體行走時的真實受力情形。

「靜態站得穩，不代表動態是穩定的！」梁峻銘強調，許多市售舒適型鞋墊或矯正鞋，穿起來確實能減輕壓力、增加舒適感，但大多只能達到物理性緩衝，並不能稱為醫療級鞋墊。

梁峻銘說明，現代人長期走在柏油路、水泥地等堅硬的地面上，足部缺乏自然泥土的緩衝，因此相當容易出現足弓塌陷等問題。如果只看靜態壓力分布，往往無法發現走路、跑步時的異常受力。

梁峻銘分析，醫療級鞋墊最重要的核心在於「動態步態評估」。當人走路時，一腳著地、一腳擺動，著地的腳必須維持在適當的中立位置（neutral），才能讓關節、肌肉與韌帶維持正常運作。

醫師提醒，真正的醫療級鞋墊並非單純增加舒適度的軟墊，而是一種結構性輔具，最重要的...
醫師提醒，真正的醫療級鞋墊並非單純增加舒適度的軟墊，而是一種結構性輔具，最重要的核心在於「動態步態評估」；示意圖。（圖／123RF）

醫療級鞋墊 不只是軟墊

梁峻銘提醒，若身體已經發出以下訊號，建議及早尋求專業骨科醫師接受足部與步態檢查：

長期下肢與腰背痠痛：經常覺得腰部以下（含髖關節、膝蓋、小腿）有不明原因的慢性痠痛。

曾有下肢關節受傷史：膝關節或髖關節曾受過傷，需要重新建立身體力學的穩定度。

足部反覆發炎患者：經常腳抽筋、患有反覆發作的足底筋膜炎或阿基里斯腱發炎者。

鞋底磨損嚴重不均：走路時腳步壓力不均，鞋子穿久鞋底單側出現嚴重磨耗。

初期拇趾外翻患者：希望透過早期的力學介入與結構調整，提供足部支撐並延緩變形惡化。

真正的醫療級鞋墊並非單純增加舒適度的軟墊，而是一種結構性輔具。骨科醫師會透過單腳站立測試、步態分析、鞋底磨損情況等評估，了解患者足部與下肢力學問題，再進一步設計合適的支撐結構。

梁峻銘呼籲，當感到下肢疲勞或腰痠背痛時，不妨先從腳底找答案，建議找對專業合格骨科醫師進行評估，輔以醫療級鞋墊，精準找回你的健康步態。

（本文由「健康醫療網」提供）

精華 FAQ

  • 因為站立測到的只是靜態受力分布，無法呈現走路、跑步時的動態變化。若要改善足部力學與關節負擔，還需看步態是否失衡。

  • 包括長期腰背與下肢痠痛、曾有膝髖受傷、足底筋膜炎或阿基里斯腱反覆發炎、鞋底磨損不均，以及初期拇趾外翻等情況。

  • 一般鞋墊多提供緩衝與舒適感，屬物理性支撐；醫療級鞋墊則依醫師評估與步態分析設計，強調結構調整與力學矯正。

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