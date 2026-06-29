盛夏熱浪灌冰飲補水對身體不好是真的嗎？營養師解答

許多人在酷暑中喜歡猛灌冰涼飲料，希望快速降低體溫，但這種涼爽感其實相當短暫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Maurício Mascaro）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師指出，夏天補水很重要，但長期猛灌冰飲可能讓腸胃受寒、影響消化與吸收，建議改喝適溫飲品，並以少量多樣飲食與香料提升食慾。

炎炎夏日，熱浪高溫持續，不少人習慣靠冰涼飲料解渴降溫，認為喝得越冰越能消暑，也有助於預防夏季疲勞。然而，營養師提醒，補充水分固然重要，但若長期飲用過於冰冷的飲品，反而可能使腸胃受寒、影響消化功能，不利於身體維持健康，甚至增加疲勞感。

日本媒體「All About」報導，營養師平井千里指出，夏天最重要的保健原則之一就是適時補充水分，但除了補充的「量」之外，飲品的「溫度」同樣不可忽視。許多人在酷暑中喜歡猛灌冰涼飲料，希望快速降低體溫，但這種涼爽感其實相當短暫，身體很快便會因外在高溫再次升溫，進而想繼續喝冰飲降溫，形成反覆攝取冰飲的惡性循環。

長期如此，真正被冷卻的往往不是全身，而是胃腸道。腸胃持續受到低溫刺激，可能影響消化與營養吸收，使身體無法有效利用食物中的養分，久而久之容易出現疲倦、體力恢復變慢等情況。因此，建議民眾夏天補水時，不必刻意追求越冰越好，選擇適中的飲用溫度即可。

除了冰飲之外，夏季不少人也偏愛以涼麵、冷麵線等冰涼食物簡單解決一餐。營養師表示，這類飲食方式雖然清爽開胃，但若長期只吃冷食，不僅容易讓腸胃受寒，也可能造成蛋白質、維生素B群、礦物質等重要營養素攝取不足，無法提供身體抵抗高溫所需的能量。

若因天氣炎熱而食慾不振，建議不必勉強一次吃大量食物，而是改採少量、多樣化的飲食原則，即使每種食材只吃一點，也有助於維持營養均衡，讓身體獲得更完整的營養支持。

此外，善用食物香氣也能有效刺激食慾。營養師建議，可適量加入咖哩粉等辛香料，或搭配紫蘇葉、大蒜、薑等香味食材，不僅能提升料理風味，也有助於增加進食意願，改善夏季食慾下降的情況。