我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

睡前滑手機 大腦「超時加班」損健康 更影響情緒穩定

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，藍光、影音內容刺激的連鎖反應，正一步步拖垮睡眠與自律神經。(本報資料照...
醫師提醒，藍光、影音內容刺激的連鎖反應，正一步步拖垮睡眠與自律神經。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

睡前滑手機不只傷眼，還會以藍光與內容刺激讓大腦持續亢奮，延後睡眠並增加失眠、自律神經失調與情緒不穩風險。

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，看短影音、社群、新聞、甚至追劇來放鬆心情，但往往「滑一下」不知不覺就到了凌晨。精神專科醫師表示，睡前使用手機，對大腦來說並不是休息，而更像是一種「延長工時」，不僅會拖垮睡眠品質，更可能影響自律神經與情緒的穩定。

★藍光干擾生理時鐘

國際睡眠研究指出，手機等3C產品發出的藍光，會干擾人體正常生理時鐘。人體原本會依據白天與黑夜的光線變化調節清醒與睡眠狀態，到了夜晚，褪黑激素開始分泌，身體也逐漸進入休息模式。但手機、平板與電腦螢幕釋放的短波藍光，卻會讓大腦誤以為「現在還是白天」。

台灣精神專科醫師尤冠棠指出，現代人睡前長時間盯著手機螢幕，大腦會持續維持在清醒與警覺狀態，導致生理時鐘延後，讓人愈來愈晚睡。很多人雖然身體已經躺下，但其實大腦仍在高速運轉，從神經系統角度來看，這並不是真正的放鬆，而像是另一種形式的加班。

真正傷害睡眠的，是手機內容帶來的「認知喚醒」。近年睡眠醫學特別重視「睡前認知喚醒」（Cognitive Arousal）概念，意指大腦在睡前仍持續接收大量資訊與刺激，例如短影音、社群通知、即時訊息或不斷更新的新聞內容，都會讓神經系統維持在「下一個刺激即將出現」的期待感中。

「躺在床上繼續滑手機」對睡眠破壞尤其明顯。尤冠棠強調，當床鋪逐漸與滑手機、追劇、工作等行為產生連結，大腦就難以建立「上床等於睡覺」的條件反射，容易出現入睡困難、睡眠變淺、半夜醒來等問題。

★自律神經更易失調

長期下來，不只是精神變差，還可能讓自律神經失調。尤冠棠表示，臨床上，不少患者會出現心悸、胸悶、肩頸僵硬、腸胃不適、情緒焦躁與注意力下降等問題，很多人誤以為是工作壓力太大，但實際上，很可能與「大腦長期沒有真正休息」有關。

國外研究也發現，睡前使用手機時間愈長，失眠、焦慮與白天疲倦的風險愈高。尤其青少年與年輕族群，更容易因短影音與社群演算法，陷入「愈滑愈停不下來」的狀態，進一步壓縮睡眠時間。

尤冠棠提醒，現代人最大的問題，不只是睡太少，而是「大腦從來沒有真正下班」。若長期忽視睡眠品質，不只影響白天工作效率，更可能讓情緒、自律神經與整體健康一步步被拖垮。

★兩對策助一夜好眠

1.睡前30至60分鐘進行「數位降噪」：降低螢幕亮度、減少短影音與社群刺激、關閉通知與震動提醒，避免把手機帶上床。

2.建立固定睡前儀式：洗澡、閱讀、聽輕音樂或深呼吸，幫助大腦接收「現在可以休息了」的訊號。

精華 FAQ

  • 因為手機藍光會讓大腦誤判仍是白天，抑制褪黑激素分泌；同時短影音、社群與訊息刺激會讓神經維持警覺，導致生理時鐘延後，入睡時間自然越拖越晚。

  • 認知喚醒指睡前大腦仍持續接收大量資訊與刺激，像是滑短影音、看新聞或回訊息，讓神經系統保持期待下一個刺激出現的狀態，因此難以真正進入休息模式。

  • 可在睡前30至60分鐘進行數位降噪，降低螢幕亮度、關閉通知與震動，避免把手機帶上床，並改用洗澡、閱讀、聽輕音樂或深呼吸等固定儀式幫助入睡。

上一則

失眠壓力大 中醫耳穴療法助修復

延伸閱讀

大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療

大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療
專家推薦6食物、8習慣 提升睡眠品質

專家推薦6食物、8習慣 提升睡眠品質
睡前養成4習慣 醫學專家：有助健康老化

睡前養成4習慣 醫學專家：有助健康老化
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

熱門新聞

很多人都有失眠的經驗，營養師教大家睡前可以吃奇異果幫助睡眠。 (示意圖／AI生成)

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

2026-06-26 22:50
若長期感到精神不振，建議避免大量飲用茶類及咖啡。（圖／123RF）

糙米、綠茶是幫凶？ 常感疲勞避開這些食物

2026-06-26 02:00
減重醫師蕭捷健認為，只要掌握正確的飲用方式，珍珠奶茶並不需要讓人如此擔心。 (示意圖／AI生成)

珍奶不發胖喝法 醫師曝「1時間喝」：碳水全進肌肉不變脂肪

2026-06-30 21:00
豪華郵輪、海上美景、自助美食，是不少人嚮往的度假方式；但對醫生來說，郵輪同時也是一個高度密集、接觸頻繁的移動空間。餐廳、電梯、扶手、娛樂設施都由大量乘客共同使用，一旦有人把病原體帶上船，就可能迅速傳播。示意圖。Image by MustangJoe from Pixabay

🎙️郵輪旅行最怕感染什麼？醫生解析如何降低傳染風險

2026-06-30 09:35
韋恩的食農生活指出，「老了要少吃肉、多吃菜」在長輩的飲食觀念裡幾乎是定論。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Shameel mukkath ）

長者應多吃菜少吃肉？ 研究顛覆傳統：肉食者更容易活到百歲

2026-06-29 22:30
子宮脫垂依嚴重程度可分為四個階段，若處於一到二期的階段，可先透過凱格爾運動強化骨盆底肌群改善。（蘇茗軒提供）

30多歲未生育竟然子宮脫垂 醫揭重訓一習慣恐釀禍

2026-06-27 05:10

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮