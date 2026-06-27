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水果吃越多越健康？果糖超標 上班族驗出脂肪肝

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醫師表示，果糖繞過血糖調控機制，更容易加速脂肪的生成；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，果糖繞過血糖調控機制，更容易加速脂肪的生成；示意圖。（圖／123RF）

上班族阿珍每天早上習慣喝一杯現打果汁，飯後再享用芒果與葡萄，自認飲食健康，直到健檢報告出現「輕度脂肪肝」，才意識到每天攝取的果糖早已悄悄超標。許多人以為只有吃糖果、喝含糖飲料才會傷身，卻不知道水果裡的果糖，同樣會增加肝臟的代謝壓力。

台灣國泰綜合醫院消化內科醫師陳柏諺指出，水果之所以甜，正是因為含有果糖。果糖與葡萄糖的代謝方式有所不同，果糖幾乎完全由肝臟負責處理，且會繞過人體對糖分的正常調控機制，因此在代謝過程中更容易加速脂肪的生成。

此外，由於果糖對胰島素及飽足感相關荷爾蒙刺激較少，因此較不容易產生明顯的飽足感，進一步導致總熱量攝取增加，讓肝臟更傾向將多餘能量轉化並儲存為脂肪。若長期過量攝取果糖也可能會增加血液中三酸甘油酯，持續刺激脂肪積聚在肝臟。而這些變化往往沒有明顯症狀，卻已影響肝臟健康。

陳柏諺說，水果本身並非不健康的食物，問題出在「吃多少」與「怎麼吃」。根據台灣衛生福利部國民健康署公布的「每日飲食指南」，一般成年人每天建議食用2至4份水果，且應盡量選擇不同種類。一杯現打果汁往往需要壓榨3至4顆水果，卻缺乏原本水果的纖維，導致血糖容易迅速飆升。若是飲用含有高果糖玉米糖漿的加工食品或飲料，由於其經過濃縮提煉，糖分會更為集中。脂肪肝若未妥善控制，長期下來可能會發展成慢性肝病、肝硬化，甚至增加肝癌風險。

陳柏諺說，關鍵在於回到「原型攝取」的方式，像是整顆吃、分開吃，避免榨汁，讓膳食纖維陪著糖分一起緩慢進入腸胃。若本身已有代謝異常、血脂偏高或脂肪肝的困擾，更應優先選擇含糖量較低的水果，如芭樂、奇異果、藍莓等，且避免在短時間內大量集中食用，以減輕肝臟代謝負擔。（本文由「NOW健康」提供

精華 FAQ

  • 因為水果中的果糖主要由肝臟代謝，過量時容易轉化成脂肪並堆積在肝臟，同時還可能提高三酸甘油酯，增加脂肪肝風險。

  • 現打果汁通常會用掉多顆水果，且缺少原有纖維，糖分吸收較快、血糖較易上升；直接吃整顆水果則能讓纖維延緩吸收，較不容易攝取過量。

  • 應優先選擇芭樂、奇異果、藍莓等含糖較低的水果，並控制在每日建議二到四份內，避免短時間大量集中食用，最好以整顆原型水果為主。

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