別再迷信「抗菌」 醫：洗手用一般肥皂就夠

醫師提醒，抗菌肥皂未必比一般肥皂更能防病，洗掉病菌才是關鍵；示意圖。(圖／123RF)

洗手能有效阻斷某些傳染病的傳播，但抗菌肥皂真的比普通肥皂好嗎？專家指出，使用抗菌皂未必更能防護，反而暗藏抗藥性與荷爾蒙隱憂。

一般肥皂就能洗掉病菌

許多人偏好選購「抗菌肥皂」，認為能獲得額外的防護，但家庭醫學醫師Charles Garven強調，抗菌肥皂並未提供額外的防禦，使用抗菌與普通肥皂，生病的機率是一樣的。因為肥皂並不能直接殺死細菌，而是透過搓揉鬆動皮膚表面的污垢與病菌，再用水將其沖走。

美國疾病管制與預防中心（CDC ）也指出，兩者在去除病菌的效果上完全相同；而更重要的是，日常生活中許多感冒、流感是「病毒」引起，抗菌成分對病毒根本無能為力。

抗菌皂有3大潛在風險

除了效果未明，部分抗菌成分也引發健康疑慮。美國食品藥物管理局（FDA ）早在2016年就禁止在非處方抗菌肥皂中使用三氯沙（Triclosan）、三氯卡班（Triclocarban）等19種常見抗菌成分，原因是業者無法提出足夠證據證明其比一般肥皂更有效或長期使用更安全。

專家擔心，長期接觸某些抗菌化學物質可能增加細菌抗藥性風險，也就是細菌逐漸適應並抵抗未來治療所使用的抗生素。

此外，部分研究發現，某些抗菌成分可能與皮膚刺激、接觸性皮膚炎、氣喘及過敏反應有關。

另有研究指出，三氯沙與三氯卡班也可能干擾內分泌荷爾蒙，雖然目前尚未證實對人體造成明確危害，但長期安全性仍有待更多研究釐清。

醫師還提醒，抗菌皂容易讓人產生「已經充分消毒」的錯覺，反而忽略洗手時間不足或清潔不徹底等問題。因此，除非是處理生肉、照護感染患者，或依照醫師指示治療特定皮膚感染，否則一般日常洗手就使用普通肥皂即可。

選購手工皂 遵3不原則

此外，也有不少人因擔心化學添加物而改用手工皂，但皮膚科醫師提醒，「天然」不等於對皮膚更溫和。

肥皂的製作原理是油脂與鹼劑皂化反應，因此不可能完全不含化學成分。由於肥皂普遍偏鹼性，容易破壞皮膚表面的弱酸性保護膜，造成角質層受損、水分流失，使肌膚出現乾燥、緊繃甚至搔癢問題。

對於乾性肌膚、敏感肌、濕疹患者或長期皮膚過敏者來說，鹼性較強的肥皂反而可能增加刺激。因為這類產品可能添加較多色素、香精、硬化劑等成分，增加皮膚敏感風險。

若偏好手工皂，醫師建議遵守「3不原則」：

1.不選色彩過於鮮豔的產品

2.不選香味濃烈、持久不散的產品

3.不選雕工複雜、裝飾過多的產品

正確洗手習慣 才是防病要訣

不論是抗菌皂、一般肥皂或洗手乳，最重要的仍是正確清潔習慣。

正確的洗手步驟如下：

1.使用肥皂充分起泡

2.搓洗雙手至少20秒

3.手掌、手背、指縫、指尖及指甲縫都要清潔

4.以流動清水徹底沖洗

5.使用乾淨毛巾或烘手機擦乾

維持手部衛生的關鍵，不是「抗菌」兩個字，而是正確且確實地洗手。對多數人而言，一塊普通肥皂加上正確洗手方式，就是最經濟且有效的防病菌工具。