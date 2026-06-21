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夏至白晝飆破15小時 命理師曝「4生肖」心血管恐拉警報 養心為先

記者陳宏睿／台中即時報導
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21日進入夏至節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖。（本報資料照片）
21日進入夏至節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖。（本報資料照片）

今（21）日下午4時25分，太陽直射位置抵達一年最北端，正式直射北回歸線，「夏至」節氣到來。命理師楊登嵙表示，這天起北半球白晝時間達一年最長，可達15小時，較南半球多出近一倍日照，正是「夏至一陰生」的時節，提醒生肖屬鼠、虎、馬、狗者，要留意心臟與血管疾病，避免從事高風險活動，養生以「養心為先」為原則。

命理師楊登嵙指出，民間流傳「冬至湯圓，夏至麵」的古諺，冬至習慣吃湯圓、餃子或餛飩，夏至則因新麥剛收割，許多地方會吃麵食，取其「嘗新」之意；此外，瓜果類、白蘿蔔、小白菜等當令食材，中醫認為具退火效果，也是夏至飲食習俗之一。

楊登嵙提醒，今年夏至這半個月，生肖屬鼠、虎、馬、狗者要留意心臟與血管疾病，建議定期檢查；飲食切勿暴飲暴食，以免腸胃受損；出遊在外應注意安全，避免從事高風險活動。

楊登嵙強調，夏至「養心為先」，建議透過聆聽舒緩音樂調息靜心，達到「心靜自然涼」的效果，幫助呼吸與心臟獲得休息。

他建議，此飲食宜清淡，少吃肥甘厚味食物，可適量食用雜糧；綠豆性甘寒，具清熱消暑效果，豆衣不必特意去除，體質虛弱者則不宜多食；每日應補充2000CC白開水，避免因排汗過多導致血容量不足，引發頭痛頭暈。

另外避免穿著厚重衣物，顏色以淺色或紅色為佳，有助吸收紫外線、保護皮膚；布料應選棉質、亞麻等透氣材質，外出並做好防曬措施。

楊登嵙分享，此節氣切忌夜間貪涼，整夜開冷氣恐導致傷風、面癱、關節疼痛及腹瀉等問題，家長也應避免在孩童熟睡後持續搧風。

楊登嵙說，順應陽盛陰衰的季節變化，宜晚睡早起，年長者則應早睡早起，並維持每日約7小時睡眠，自夏至起更應養成午睡習慣，以達「以陽養陰」效果；此外，每日溫水洗澡有助促進血液循環、舒緩疲勞。

他認為，運動宜選在清晨或傍晚較涼爽時段進行，場地以水邊、公園等空氣清新處為佳，大量流汗後可飲用淡鹽水或綠豆鹽水湯，避免飲用冰水。

精華 FAQ

  • 命理師指出，今年夏至這半個月，生肖屬鼠、虎、馬、狗者要特別留意心臟與血管疾病，建議定期檢查，並避免從事高風險活動，以降低意外與健康風險。

  • 建議以清淡為主，少吃肥甘厚味與暴飲暴食，可適量吃麵食、瓜果、白蘿蔔、小白菜及綠豆等食材；同時每日補充足夠白開水，避免脫水與血容量不足。

  • 宜早睡早起並保留午睡，年長者更應維持規律睡眠；運動盡量選清晨或傍晚，場地以通風處為佳，且避免整夜吹冷氣、飲冰水，以免傷風、腹瀉或關節不適。

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