香蕉吃幾分熟? 澱粉、糖分、纖維大不同 選錯影響健康

運動前補充能量，吃成熟香蕉最適合。職業運動員常在場上吃香蕉補充鉀離子，預防抽筋。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 香蕉從青綠到過熟，營養組成會隨熟度改變，未熟偏抗性澱粉、成熟偏能量補充、過熟則糖分最高，應依血糖與腸胃需求選擇。

香蕉是許多人最常吃的水果之一，但香蕉從青綠到熟透，不只是口感改變，營養成分也會跟著變化。隨著成熟度增加，香蕉中的澱粉、糖分、纖維與部分維生素含量都會改變，因此，不同熟度的香蕉，其實適合不同健康需求的人食用。美國赫芬頓郵報（HuffPost）報導，如果想控制血糖、改善腸道健康，或需要快速補充能量，選擇香蕉的熟度都大有學問。

★未熟香蕉 抗性澱粉最多

尚未成熟的香蕉外皮偏綠、果肉較硬，也比較難剝皮。這個階段最大的特色，是含有大量「抗性澱粉」。抗性澱粉的作用類似膳食纖維，不容易被小腸消化，會進入大腸成為好菌的養分，因此有助維持腸道菌相平衡、降低發炎，也能延緩血糖上升速度，增加飽足感。

適合食用者：胰島素阻抗者；糖尿病前期、第2型糖尿病患者；代謝症候群族群；想改善腸道健康者；腸躁症患者。

若想讓血糖更穩定，可搭配花生醬一起吃，增加蛋白質與好油脂攝取。不過，由於消化速度較慢，運動員或腸胃較敏感者，可能會感到胃脹或不適。

★微熟香蕉 保留纖維優勢

這個階段的香蕉大多已轉黃，但尾端仍帶點綠色，口感比全綠香蕉柔軟一些。營養師指出，此時香蕉中的抗性澱粉已部分轉化為單醣，但仍保有不錯的纖維含量，同時鉀與鎂等礦物質仍相當穩定。

適合食用者：想兼顧腸道健康與口感者；要穩定能量來源的人；想避免血糖大幅波動者；更年期前後女性。

研究認為，更年期女性容易出現胰島素阻抗與腸道菌相變化，而這階段香蕉中的抗性澱粉，可能有助改善相關問題。

★成熟香蕉 抗氧化物增加

完全成熟的香蕉呈現均勻黃色，果肉柔軟、香氣明顯，但還不到軟爛程度。這時大部分澱粉已轉化為天然糖分，因此甜度增加，纖維則稍微下降。同時，抗氧化物與多種維生素、礦物質含量達高峰。一根香蕉約可提供每日鉀需求8%、鎂需求8%，鉀有助調節血壓與肌肉收縮，鎂則與骨骼健康有關。

適合食用者：運動前補充能量；想快速獲得天然糖分者；高血壓或心血管疾病族群；小朋友當點心。

成熟香蕉仍保有一定纖維量，因此是兼顧消化與能量補充的折衷選擇。

★很熟香蕉 糖分近最高點

當香蕉開始出現大量褐色斑點、香氣濃厚時，就屬於「很熟」階段。這時糖分接近最高點，纖維持續下降，因此更容易消化吸收。

適合食用者：需要快速補充能量的人；食欲不佳者；腸胃敏感者；想吃天然甜食的人。

但由於糖分較高，血糖控制不佳者應避免一次吃太多。

香蕉怎麼挑 依需求決定(圖/123RF 製表/元氣周報)

★過熟香蕉 不適合控糖族

當香蕉外皮轉黑、果肉變得軟爛時，就屬於過熟狀態。這時香蕉的特點包括：糖分最高、纖維最低、維生素C下降。

鉀含量仍保留、部分葉酸增加。營養師表示，過熟香蕉較適合用來製作香蕉麵包、餅乾、奶昔，由於甜度高，用來打果昔時，可減少額外添加糖。

適合食用者：運動員或需要快速補充熱量者；製作糕餅、奶昔時，不想加過多精製糖者。

對糖尿病患者或想增加膳食纖維攝取的人來說，過熟香蕉不是好選擇。

香蕉成熟度(圖/123RF 製表/元氣周報)