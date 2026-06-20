一緊張就跑廁所…腸躁症不是急性腸胃炎 低腹敏飲食可改善

「大腸激躁症」俗稱「腸躁症」，雖不會致命，但若不處理將影響生活品質、人際關係等，治療應以低腹敏飲食、規律作息與必要藥物為主；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 腸躁症屬功能性腸道疾病，症狀反覆但檢查常正常。

腸躁症屬功能性腸道疾病，症狀反覆但檢查常正常。 重點二： 壓力與腦腸軸失衡會讓腸道敏感，誘發腹痛腹瀉。

壓力與腦腸軸失衡會讓腸道敏感，誘發腹痛腹瀉。 重點三：低腹敏飲食、規律作息與運動，有助控制腸躁症。

現代人生活壓力大、作息不正常，不少人長期飽受腹痛、腹瀉或便祕 之苦，但到醫院做抽血、超音波甚至大腸鏡檢查，結果都正常，讓人懷疑「是不是自己太敏感」。醫師指出，這類情況可能是罹患了「大腸激躁症」，俗稱「腸躁症」，雖不會致命，但若不處理會影響生活品質、人際關係等。

台灣雙和醫院消化內科主治醫師賴雨欣表示，腸躁症屬於「功能性腸道疾病」，也就是腸道結構本身沒有發炎、潰瘍或腫瘤 ，但腸道運作節奏失調，導致腹痛、腹瀉或便祕反覆發作。與急性腸胃炎不同，腸躁症多為慢性症狀且反覆發作，症狀可能持續數月甚至數年。

腦腸軸作怪 腸道變得敏感

腸道被稱為人體「第二個大腦」，腸道內約有1億個神經細胞，數量與脊髓相近。賴雨欣說，大腦與腸道之間，會透過自律神經與荷爾蒙互相影響，因此不少人緊張時會肚子痛、面試前頻跑廁所，都是「腦腸軸」作用的結果。一旦腦腸訊號傳遞失衡，腸躁症患者對腸道刺激就會變得特別敏感。

除了腦腸互動異常外，腸躁症也與腸道敏感度增加、腸道菌叢改變等因素有關。賴雨欣指出，部分患者腸道細菌增生後，容易產生大量氣體，引發腹脹、腹瀉等不適；也有人在急性腸胃炎痊癒後，腸道功能未完全恢復，進而演變成慢性症狀。壓力、情緒與作息不正常，也常是誘發或加重症狀的重要原因。

多重生理機制共病 不是想像

賴雨欣說，壓力確實會影響症狀，但腸躁症並非單純「想太多」，而是多重生理機制共同造成的疾病，並非患者憑空想像。

腸躁症診斷主要以症狀為依據，通常會依照國際Rome IV診斷準則評估，包括反覆腹痛、腹痛與排便相關，以及排便頻率或型態改變等。若合併體重異常減輕、血便、貧血、夜間疼痛或大腸癌家族史等警訊，則須進一步檢查，以排除其他疾病。

改善腸躁症，先以改善患者飲食與生活調整為主，包括避免吃刺激性食物、建立規律作息，必要時再搭配藥物治療，改善腸道蠕動與腹痛症狀。

賴雨欣表示，目前醫學上證據最充足的飲食方式為「低腹敏飲食」，平時要有規律運動、充足睡眠、壓力管理，以及養成定時進食、細嚼慢嚥的習慣，也都有助穩定腸道功能。

易發酵、產氣食物 最好少吃

所謂「低腹敏飲食」，是透過減少容易發酵、產氣的食物，降低腹脹與腸胃不適。低腹敏飲食分三階段，第一階段需嚴格限制4到6周；第二階段再逐步將食物加回，觀察身體反應；最後建立個人的長期飲食模式。

賴雨欣提醒，腸躁症目前雖無法完全根治，但大多數患者透過適當生活調整，都能有效控制症狀。若長期反覆出現腸胃不適，不應迷信偏方或過度追求「排毒」，建議及早就醫，由專業醫師協助找出誘發原因，才能真正改善生活品質。