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急性白血無典型症狀 醫：「疲勞」勿視為正常

沈能元
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醫師提醒，別因工作忙碌或生活壓力大，太累就靠咖啡提神、保健品支撐，應讓身體獲得充...
醫師提醒，別因工作忙碌或生活壓力大，太累就靠咖啡提神、保健品支撐，應讓身體獲得充分休息；示意圖。(圖／123RF)

台灣46歲藝人傅子純因急性白血病驟然離世，震驚社會，讓許多人開始關注白血病。不少民眾心中都有疑問，「為什麼前幾天看起來還好好的，卻可能在短短幾天內病情急轉直下？」甚至有人誤以為這是感染造成的疾病。

台灣整合醫學專科醫師姜冠宇說，血癌是非常複雜的疾病，幾乎沒有典型症狀可被早期察覺，可能出現反覆發燒、貧血、牙齦流血、莫名其妙瘀青、虛弱蒼白、身體感覺類似關節痛，甚至變瘦等七大症狀，而這些症狀也一定會全數發生在每個個案上。

此外，台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，急性白血病不是感染症，也不具有傳染性，是一場發生在身體內部的「造血系統失控事件」。

賴睿昕說，人體每天都在進行新陳代謝與細胞更新，骨髓負責製造紅血球、白血球及血小板。一旦造血功能出現異常，大量不成熟的細胞快速增殖，就可能影響整個血液系統的正常運作。門診經常遇到不少患者，長期感到疲勞、精神不濟、睡眠品質變差，但因工作忙碌或生活壓力大，總認為自己只是太累，每天靠咖啡提神、保健品支撐，卻從未真正讓身體獲得充分休息。

從中醫觀點來看，疾病往往不是一天造成，而是長期失衡的結果。賴睿昕認為，「脾為氣血生化之源，腎為先天之本」。如果一個人長期三餐不定時、經常外食、熬夜加班、情緒壓力過大，脾胃運化功能容易受損，進而影響氣血生成；而長期睡眠不足則會耗傷腎精，降低人體修復能力。當氣血逐漸虧虛，正氣不足，身體對外在環境與內部異常變化的調節能力也會隨之下降。

賴睿昕表示，現代社會最常見的健康迷思，就是把疲勞視為正常現象。很多人認為，工作繁忙，每天累一點很正常；晚上睡不好，隔天喝杯咖啡就能解決；偶爾頭暈、心悸、食欲差，也不過是生活壓力太大。然而身體並不會無止境地透支下去，當長期累積的問題超過負荷時，往往就可能以疾病的形式呈現。

尤其值得注意的是，許多重大疾病在初期都沒有明顯疼痛感。相較於骨折會痛、腸胃炎會腹瀉，血液系統異常常以疲倦、蒼白、體力下降、容易瘀青等看似不起眼的方式出現，因此更容易被忽略。

從中醫養生角度而言，與其追求各種昂貴的保健食品，不如先把最基本的生活習慣做好。規律睡眠、正常飲食、適度運動、保持心情穩定，遠比任何補品來得重要。尤其晚上11點前入睡，對於氣血修復與臟腑調養具有重要意義。

此外，中醫也強調「養心」的重要性。現代人承受的壓力遠高於過去，長期焦慮、憂鬱、緊張，容易影響氣機運行，造成肝氣鬱結，進一步影響脾胃功能與睡眠品質。許多人以為生病只是身體的問題，但事實上情緒與健康往往密不可分。

賴睿昕提醒，傅子純事件引發社會關注，不只是因為疾病本身進展迅速，更提醒大家重新思考健康的價值。許多人把時間留給工作，把精力留給家庭，卻忘了照顧自己的身體。直到健康出現問題時，才發現原來身體早已透支許久。

中醫講究「治未病」，真正的養生並非等到生病後才開始吃藥，而是在身體還能調整的時候就及早介入。當疲勞成為常態、睡眠品質持續下降、體力明顯不如以往時，都應該將其視為身體發出的警訊，而不是單純歸咎於年齡或工作。健康最大的敵人，往往不是疾病本身，而是對警訊的忽視。

藝人傅子純因急性白血病驟然離世，震驚社會。(取材自臉書)
藝人傅子純因急性白血病驟然離世，震驚社會。(取材自臉書)

精華 FAQ

  • 因為血癌早期往往沒有典型症狀，可能只出現疲勞、發燒、貧血或瘀青等不明顯表現，容易被誤認為工作累或壓力大，等到病情明顯時常已進展很快。

  • 醫師列出反覆發燒、貧血、牙齦流血、莫名瘀青、虛弱蒼白、關節痛感與體重下降等七大症狀，但也強調並非每位患者都會全部出現，仍需綜合判斷。

  • 重點在於先把生活習慣做好，包括規律睡眠、正常飲食、適度運動與穩定情緒，尤其盡量晚上11點前入睡，並在疲勞持續、睡眠變差時及早就醫檢查。

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