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荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

記者翁唯真
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荔枝糖分含量較高，若食用過量，可能增加身體代謝負擔。(本報資料照片)
荔枝糖分含量較高，若食用過量，可能增加身體代謝負擔。(本報資料照片)

現在是荔枝盛產季節，鮮甜多汁的滋味，總讓人忍不住一顆接一顆。不過醫師提醒，荔枝雖然富含植化素與營養成分，但糖分含量較高，若食用過量，尤其空腹大量食用，可能增加身體代謝負擔，特定族群更應特別留意。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，荔枝除了含有維生素C外，也富含多酚、黃酮類、原花青素及兒茶素等植化素。研究發現，這些天然成分具有抗氧化及抗發炎潛力，在細胞與動物研究中，甚至可能與神經保護、腎臟保護等作用有關，因此近年受到不少研究關注。

荔枝最大的特色也是它的甜度，張家銘說，由於糖分吸收速度快，若短時間大量食用，容易造成血糖快速上升。對於健康成人而言，適量食用通常不會造成太大問題，但糖尿病患者、胰島素阻抗者、脂肪肝患者及三酸甘油脂偏高者，則應控制攝取量。

另不少民眾認為荔枝容易「上火」，張家銘指出，從現代醫學角度來看，可能與大量糖分攝取後造成血糖波動、氧化壓力增加及發炎反應有關。有些人吃太多荔枝後出現口乾舌燥、喉嚨不適、牙齦腫脹或長痘痘等現象，都是身體對代謝負荷增加所發出的訊號。

張家銘說，適量吃荔枝能穩定身體保護大腦，荔枝相關植化素在阿茲海默症的前臨床模型中，可能有保護神經的潛力。阿茲海默症不只是忘東忘西，背後牽涉到腦部蛋白質堆積、神經發炎、氧化壓力、粒線體功能下降和神經連結變弱。荔枝多酚研究提醒我們，護腦要看整個身體環境，大腦不是等老了才照顧，平常每天的代謝環境，就是大腦的天氣。

至於如何健康享用荔枝，張家銘建議掌握幾項原則，包括避免空腹食用、不要一次吃太多、盡量選擇成熟果實，及將荔枝視為水果而非保健食品。血糖控制不佳者，也可透過血糖監測了解自身對荔枝的反應。

張家銘表示，健康管理不能只看單一食物，而是要觀察整體代謝狀況，包括血糖、血脂、肝功能、腎功能及體脂肪等指標。荔枝本身並非洪水猛獸，只要掌握適量原則，仍是夏季可以安心享受的當季水果。

精華 FAQ

  • 因為荔枝雖含維生素C與多酚等植化素，但糖分吸收快，若短時間吃很多，容易使血糖快速上升，增加身體代謝負擔，特定族群尤其要控制份量。

  • 糖尿病患者、胰島素阻抗者、脂肪肝患者，以及三酸甘油脂偏高的人，都應留意食用量。這些族群若吃太多，較可能讓血糖與代謝狀況變差。

  • 建議避免空腹食用、不要一次吃太多、盡量選成熟果實，並把荔枝當水果而非保健食品。若血糖控制不佳，可用監測了解自己對荔枝的反應。

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