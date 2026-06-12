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規律運動但睡不夠 失智風險仍增加 醫：現在調整作息還來得及

翁唯真
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醫師提醒，改善睡眠品質、讓自己睡得安穩，對大腦修復有實質幫助；示意圖。（圖／12...
醫師提醒，改善睡眠品質、讓自己睡得安穩，對大腦修復有實質幫助；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：規律運動有助預防失智，但睡眠不足仍會累積風險。
  • 重點二：睡眠品質比單純睡多久更重要，晚年調整作息仍有幫助。
  • 重點三：失智症是多重危險因子疾病，需依年齡階段分別防範。

現代人生活緊湊、職場壓力大，熬夜已成常態，台灣雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮說，失智症是由「多發性危險因子」長期累積而成，有人長期維持運動習慣，但卻因工作繁忙，時常熬夜、睡眠不足，也可能因為生活壓力過大，而導致晚年失智，目前最建議的預防方式仍是睡得飽、飲食均衡、維持運動與社交，有機會能延緩失智發生。

胡朝榮表示，近年醫學界愈來愈關注睡眠與失智症之間的關聯，人體在睡眠過程中，大腦會啟動清除機制，將腦內堆積、可能導致神經退化的異常蛋白質與代謝廢物排除。

但究竟睡多久才算足夠，胡朝榮說，目前科學界對於「最佳睡眠時數」仍無絕對定論，但臨床上「睡眠品質」的重要性，往往比單純睡多久更關鍵。

不少民眾年輕時因工作長期熬夜，擔心是否已對大腦造成不可逆影響。胡朝榮認為，即使到了中年、甚至退休後才開始調整作息，也不算太晚，只要在能力範圍內盡可能改善睡眠品質、讓自己睡得安穩，對大腦修復仍有實質幫助。

除了睡眠，運動也是預防失智症的重要方式。胡朝榮說，動物實驗已明確證實運動有助改善並預防失智症；但在人類臨床研究中，運動雖具有預防效果，一旦患者已確診失智症，再大幅增加運動量，對於逆轉病情或減緩腦部退化速度的效果其實相當有限。

胡朝榮表示，失智症是一種極其複雜的「多重危險因子疾病」，人生不同階段，各有不同的核心風險需要注意。年輕時期的關鍵在於受教育、多用腦，維持大腦活躍；中年則要嚴格控制高血壓、高血脂等慢性病；到了老年，則與血糖波動，以及聽力、視力退化等問題高度相關。

他說，儘管醫學界已找出許多失智症危險因子，但目前人類真正理解的致病原因，對於失智症的解謎僅四成至五成，仍有接近一半的成因尚未被解開。

至於該如何改善睡眠，胡朝榮建議，白天應盡量增加活動量，安排適度運動，讓身體到了晚上自然進入準備休息的節奏；夜間則應主動減少外在感官刺激，包括避免長時間滑手機，減少藍光與聲光干擾，也避免進行容易引發情緒波動、讓人過度興奮的活動，才能幫助身體真正放鬆、進入睡眠狀態。（翁唯真）

精華 FAQ

  • 因為失智症是多發性危險因子長期累積的結果，若同時存在熬夜、睡眠不足與壓力過大，即使平常有運動習慣，仍可能在晚年增加失智風險。

  • 醫師建議以睡得飽、飲食均衡、維持運動與社交為主，其中睡眠品質特別重要。人體在睡眠時會清除有害蛋白與代謝廢物，有助延緩神經退化。

  • 醫師表示仍然來得及。即使到了中年或退休後才開始改善，只要盡量提升睡眠品質、讓身體安穩休息，對大腦修復仍有實質幫助，也能降低後續風險。

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