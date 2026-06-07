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每年約6億人吃壞肚子 夏季食安風險增 避免食品中毒5原則

記者廖靜清／台北即時報導
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6月7日是聯合國訂定的「世界食品安全日」，專家呼籲選擇具公信力驗證標章的產品。(...
6月7日是聯合國訂定的「世界食品安全日」，專家呼籲選擇具公信力驗證標章的產品。(圖／TQF協會提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏季高溫易滋生細菌，食材保存不當將提高食品中毒風險。
  • 重點二：TQF協會攜手家樂福與董氏基金會，推動世界食品安全日活動。
  • 重點三：民眾選購食品應看標章，並落實洗手、新鮮與徹底加熱等五原則。

夏季高溫來臨，容易滋生細菌與微生物，若食材保存不當，容易吃出問題。6月7日是聯合國訂定的「世界食品安全日」（World Food Safety Day），食品安全議題再度受到關注，根據世界衛生組織統計，全球每年約有6億人因食用受汙染食品而生病，食品安全不只是產業責任，消費者也扮演監督與實踐角色。

為響應世界食品安全日，台灣優良食品發展協會（TQF協會）今年再度攜手家樂福與董氏基金會，推動一系列食安推廣活動，除了推出具有TQF微笑標章商品優惠外，也舉辦全國校園繪畫比賽，希望透過企業、學校與家庭共同參與，讓食品安全觀念從小扎根，落實到每個家庭的餐桌。

TQF協會表示，今年世界食品安全日主題為「化負擔為解方，讓食安無所不在」，強調將繁複的食品安全管理轉化為消費者看得見、摸得著的具體行動。對民眾而言，購買食品時往往難以了解背後的製造流程與品質控管，因此第三方驗證制度便成為重要參考依據。

TQF協會理事長周能傳指出，食品安全管理涵蓋原料選擇、生產製程、品質檢驗及追溯管理等環節，對企業而言是持續精進的重要機制。對消費者來說，透過標章快速辨識經過嚴格把關的產品，降低選購時的不確定性，包括溯源、掌握產地資訊。

今年食安推廣也走進校園，由TQF協會指導、董氏基金會執行的「食安OK！TQF校園飲品繪畫比賽」，邀請全國國小中高年級學生以食品安全與健康飲品為主題進行創作，吸引超過800件作品參賽，最終選出14件得獎作品及19件入圍作品。

周能傳表示，食品安全不應成為消費者的壓力來源，而是透過完善制度與專業驗證，讓民眾能夠更輕鬆做出安心選擇。每一次消費決策，都是推動食品產業持續進步的重要力量，形塑更健康、更永續的飲食環境。

目前全台通過TQF驗證的產品已超過4000項，驗證制度涵蓋食品製造全流程管理，從原物料來源、生產製程到產品抽驗皆有嚴格規範，並透過定期及無預警查核機制，確保產品符合食品安全管理標準。

周能傳提醒，在選購食品時，除了留意保存期限與包裝完整性外，也可優先選擇具公信力驗證標章的產品，並養成正確保存、烹調及飲食習慣。民眾也要落實衛福部推廣的「⁠預防食品中毒五要原則，要洗手、要新鮮、生熟食分開、徹底加熱、注意保存溫度，讓安心飲食成為日常。

精華 FAQ

  • 因為高溫環境容易讓細菌與微生物快速滋生，若食材保存、冷藏或烹調不當，就更容易造成污染，進而引發腹瀉、嘔吐等食品中毒症狀。

  • TQF協會今年再度攜手家樂福與董氏基金會，透過商品優惠、校園繪畫比賽等活動宣導食安觀念，並讓企業、學校與家庭共同參與推廣。

  • 選購時要留意保存期限、包裝完整性與公信力驗證標章，平時則要落實洗手、生熟食分開、徹底加熱、注意保存溫度及選擇新鮮食材。

聯合國 世界衛生組織

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