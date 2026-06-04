心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思

醫師提醒，睡眠不規律或少於七小時，會打亂生理時鐘並增加心血管風險，常吃加工或高糖食品，血壓與血脂也可能升高；示意圖。（圖／123RF）

許多中年人自認生活作息很健康，卻不知道血管硬化、心肌變僵硬正默默發生。專家指出，心臟病對大多數人來說並非基因決定，而是數十年來、成千上萬個日常小選擇累積的結果。除了高血壓、高膽固醇、糖尿病等慢性病史外，以下6個你可能以為沒什麼的日常隱形壞習慣，正是加速心臟變老的元兇。

1.每天上床睡覺的時間都不一樣。許多人體會到睡眠不足的壞處，卻忽略了睡眠不規律的殺傷力。不規律的作息會打亂體內的生理時鐘，引發身體慢性發炎、血壓升高。大型睡眠研究指出，中年族群若長期睡眠不足（少於7小時）且作息混亂，罹患腦中風、心臟衰竭等重大心血管疾病 的風險將顯著上升。

建議不論周末或平日，維持固定的入睡時間，每晚維持7至9小時的優質睡眠。

2.低估「健康食物」裡的隱形鹽分。許多人為了健康，已經戒掉了洋芋片、鹹酥雞等重口味外食，卻在不知不覺中吃進了市售濃湯、燻鮭魚、全麥吐司、冷盤起司與調味醬料。這些加工食品內含大量隱形的鈉，僅僅喝半罐市售濃湯，鈉含量就可能超標，導致血壓升高。

建議多吃原型蔬果與全穀類，並使用特級初榨橄欖油作為主要油脂來源。其富含的單元不飽和脂肪酸與多酚，是對抗身體發炎的護心聖品。

3.以為早上有運動就可以放任自己久坐。不論你在早晨跑了幾公里，只要進了辦公室就連續坐著不動，這種久坐行為依然會悄悄降低體內的好膽固醇、讓血糖升高。

研究指出，每天坐著或躺著超過 10 小時的人，未來罹患心臟衰竭和心血管疾病死亡的風險顯著增加，即使他們平時有達到每周的規律運動標準也一樣。建議每工作45分鐘，就強迫自己站起來走動、伸展2到3分鐘。每周目標維持至少150分鐘的中強度有氧運動（如快走、打網球或騎單車），這是任何藥物都無法完美複製的血管保護功效。

4.盲目選擇無脂或脫脂產品。在減重過程中，許多人習慣購買無脂優格或低脂能量棒，以為這樣對心血管負擔最少。然而，食品製造商為了在去除脂肪後維持口感，往往會加入大量的精製糖或人工添加物。

這些高糖替代物反而會讓血糖快速飆升，導致三酸甘油酯上升、好膽固醇下降，增加罹患第2型糖尿病的風險。建議不要恐懼天然的脂肪。適量食用全脂且成分單純、少加工的乳製品或原型食物，搭配均衡飲食，對心血管反而更健康。

5.過度依賴強效殺菌漱口水。隨著年紀增長，許多人為了改善牙周問題而天天使用含有強力殺菌成分的漱口水。但血管的放鬆與彈性需要一種關鍵分子一氧化氮，而人體內的一氧化氮，有一部分需要依賴口腔中的益生菌來協助轉化。

研究發現，過度使用強效殺菌漱口水會將好菌趕盡殺絕，進而影響血管擴張的能力，甚至削弱運動帶來的降血壓好處。建議日常口腔清潔應以正確刷牙、使用牙線為主。除非醫生特別囑咐，否則不建議長期、天天使用強效殺菌漱口水。

6.睡前一小時才吃完晚餐。加班到晚上8、9時才吃晚餐，10時就上床睡覺，會迫使身體在應該休息的夜間繼續調動大量血液去進行消化代謝。

這會打亂夜間血壓自然下降的規律，讓心臟被迫加班。研究顯示，適度延長夜間的空腹時間，例如睡前至少3小時不再進食，能顯著改善夜間的血壓與心跳穩定度。如果真的因為加班太晚，晚餐應選擇清淡、好消化的食物（如熱豆腐湯、少許蔬菜），避免大魚大肉。

●7大求救訊號 不可忽視

除了改掉壞習慣、定期做健康檢查（追蹤血壓、膽固醇、血糖與三酸甘油酯）之外，當身體出現以下異常症狀時，代表心臟可能正在承受極大壓力，請務必立刻就醫：1.胸痛或胸口壓迫感。2.呼吸急促、喘不過氣。3.雙腿或腳踝莫名水腫。4.無法解釋的異常疲勞。5.運動耐受度突然大幅下降（例如以前爬三樓很輕鬆，現在爬一樓就大喘）。

6.心悸（感覺心跳過快、漏拍或不規則跳動）。7.突然感到頭暈、目眩或意識混亂。