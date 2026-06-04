口腔健康不只是牙齒問題 牽動心血管、腦部疾病

醫師提醒，口腔健康可能會反映全身疾病，牙周病也與心血管、腦部及孕期疾病有關聯；示意圖。（圖／123RF）

多數人習慣將口腔健康視為牙齒與牙齦的問題，但專家指出，口腔其實是全身健康的重要組成部分。醫師指出，口腔可以被視為身體健康的一面鏡子，許多全身性疾病的風險，往往會先在口腔中出現跡象。常見的口腔疾病包括牙齦炎、牙周病與蛀牙等，這些問題若未妥善處理，可能不僅影響牙齒，也與全身健康風險相關。

研究發現，口腔健康不良與多種全身性疾病之間存在統計關聯，包括心血管疾病 與腦血管疾病。相關研究指出，牙周病患者在動脈粥狀硬化、心臟病與中風等疾病上的發生率較高。

不過專家強調，目前多數研究顯示的是關聯性，而非直接因果關係。

在神經退化性疾病方面，阿茲海默症研究中也觀察到特定病理指標，例如β-澱粉樣蛋白，不僅存在於腦部，也可能在唾液等口腔環境中被偵測到，顯示口腔與神經系統之間可能存在間接連結。

口腔細菌不僅可能影響心血管與神經系統，也被認為與多種全身性健康問題相關。在孕期健康方面，研究指出牙周病與低出生體重新生兒、妊娠糖尿病、子癇前症，甚至早產風險之間存在關聯。

在呼吸系統方面，口腔細菌可能經由吸入進入肺部，與肺炎等感染風險相關。專家指出，這些影響可能與細菌進入血液循環或呼吸道後引發發炎反應有關。

研究顯示，口腔疾病與全身性疾病共享多項風險因子，包括高糖飲食、吸菸、過量飲酒與長期壓力。此外，個體對細菌的免疫反應差異，也可能影響疾病發展。有研究指出，慢性發炎指標（例如C-反應蛋白）在牙周病與系統性疾病患者中常同時升高。

這也使研究者認為，發炎反應可能是連結口腔與全身疾病的重要機制之一。

專家指出，不僅口腔健康可能影響全身疾病，某些疾病本身也會反過來影響口腔狀態。例如糖尿病患者更容易罹患牙周病，且病情惡化速度較快；骨質疏鬆則可能影響顎骨密度，進一步加重牙齦與牙周問題。

此外，包括阿茲海默症、類風濕性關節炎、人類免疫缺陷病毒感染與部分癌症，也被研究認為與口腔健康存在一定關聯性。

專家建議，維持口腔健康的核心仍在日常習慣，而這些習慣同時也有助整體健康，包括每天刷牙兩次（建議使用含氟牙膏）；每日使用牙線清潔牙縫；定期牙科檢查與洗牙；控制糖分攝取；避免吸菸與過量飲酒；維持規律運動與健康體重。

牙周專科醫師也建議，定期接受牙周檢查，有助於及早發現牙齦與骨骼問題，降低長期風險。