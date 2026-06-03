感情好不是零衝突 精神科醫曝關鍵在「吵完怎麼和好」

許多人認為感情好的伴侶應該從不爭吵，但精神科醫師楊聰財表示，真正幸福的關係並非沒有衝突，而是在意見不合後，仍願意理解彼此、修復關係並一起走下去。示意圖。(圖／123RF)

許多人認為感情好的伴侶應該從不爭吵，但台灣精神科醫師楊聰財表示，真正幸福的關係並非沒有衝突，而是在意見不合後，仍願意理解彼此、修復關係並一起走下去。衝突是親密關係中的正常現象，關鍵不在於會不會吵架，而在於如何面對爭吵。

楊聰財指出，每個人的成長背景、價值觀及生活習慣不同，進入親密關係後出現摩擦再自然不過。有人重視效率，有人重視感受；有人習慣表達情緒，有人則傾向沉默思考。衝突本身並不可怕，反而能幫助彼此更了解對方需求。

他表示，不少人為了維持表面和平，選擇長期忍耐與壓抑情緒，明明感到委屈卻不願開口。長期累積下來，不僅容易造成感情裂痕，也可能影響身心健康，出現失眠、焦慮、情緒低落、頭痛、肩頸痠痛及腸胃不適等問題。

楊聰財分享，一對交往5年的情侶曾因男方臨時加班缺席朋友婚禮而爆發激烈爭吵。女方認為自己不被重視，男方則認為努力工作是在為未來打拚。冷戰數日後，兩人重新坐下來溝通，才真正理解彼此在意的是什麼，並建立固定約會及溝通機制，最終順利步入婚姻。

楊聰財說明，人在憤怒、委屈等強烈情緒下，大腦掌管理性思考的前額葉功能會下降，容易衝動發言或做出後悔決定。因此，當爭吵升溫時，暫停一下並非逃避，而是一種智慧。透過喝水、散步、深呼吸等方式，都有助於恢復理性。

他也提醒，感情中最傷人的行為包括把分手或離婚掛在嘴邊、翻舊帳、否定對方人格、攻擊家人、在孩子或親友面前羞辱伴侶，以及利用冷暴力或刻意失聯懲罰對方。這些做法雖能一時發洩情緒，卻會逐漸侵蝕彼此信任與安全感。

對於經營感情，楊聰財提出「L.O.V.E.法則」，包括傾聽（Listen）、寬容（Overlook）、表達（Voice）及共同努力（Effort）。他認為，伴侶需要的不一定是建議，而是被理解；不要期待對方會讀心術，需求與感受都應適時說出口。

楊聰財強調，真正穩定的關係不是沒有問題，而是在問題出現時，雙方仍願意選擇溝通、理解與修復。幸福的秘訣從來不是不吵架，而是在吵架後依然願意牽著彼此的手，一起走向未來。