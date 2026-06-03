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護心還是傷心？ 研究：每天1杯咖啡 降低心律不整風險

廖靜清
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最新研究指出，每天一杯成分單純的咖啡，可降低心律不整風險；示意圖。（圖／123R...
最新研究指出，每天一杯成分單純的咖啡，可降低心律不整風險；示意圖。（圖／123RF）

不少人每天靠一杯咖啡提神，但也有人擔心，喝咖啡會不會讓心臟「跳太快」、引發心悸、增加心律不整風險。特別是有心房顫動病史的患者，常被醫師提醒「少喝咖啡」。不過，最新國際研究顛覆既有認知，適量喝咖啡可能有助穩定心律。

台灣家醫科醫師顏佐樺指出，咖啡多年來在健康研究中一直被形容為「一日好人、一日壞人」，好處是可以提神抗氧化、保護心血管；但過量卻會導致心悸焦慮、睡眠障礙、血壓升高等。若在錯的時間喝咖啡，例如剛起床、空腹、傍晚與睡前，容易打亂生理時鐘並引發胃酸逆流。

近期刊登於「美國醫學會期刊」（JAMA）的一項隨機對照試驗（RCT），讓大眾重新思考咖啡與心臟健康的關係。這項研究由美國、加拿大與澳洲團隊共同進行，追蹤200名有心房顫動病史、且準備接受心臟整律治療的患者，所有受試者原本都有喝咖啡習慣。

研究設計，一半患者被要求完全戒除咖啡六個月，另一半則維持每天至少一杯咖啡。結果發現，持續喝咖啡的一組，僅47%再度出現心房顫動。而戒咖啡組，復發率高達64%。換算下來，持續喝咖啡者的心房顫動再發風險，竟降低接近四成。

研究團隊分析，咖啡中的多酚與抗發炎成分，可能有助改善血管內皮功能、降低氧化壓力與血壓，進而減少心律不整風險。此外，適量咖啡也可能提升活動力與代謝，而規律活動本身就有助降低心房顫動發生率。

不過，顏佐樺提醒，並非每個人都適合大量攝取咖啡，關鍵仍在「體質差異」。人體主要透過「CYP1A2」酵素代謝咖啡因，但每個人的代謝速度不同。有些人喝一杯就感到心悸、睡不著，有些人即使一天3杯仍毫無感覺，背後其實與基因有關。

顏佐樺指出，代謝較慢的人，咖啡因停留體內時間較久，較容易出現心悸、焦慮、血壓升高或失眠等反應。因此民眾不應盲目跟風，而是觀察自己喝咖啡後的身體反應，包括精神狀態、腸胃反應、睡眠品質等。

另外，影響健康的不只是咖啡因本身，而是「喝法」。顏佐樺說，黑咖啡或無糖拿鐵成分相對單純，但若加入大量糖漿、鮮奶油，甚至選擇高糖即溶咖啡或瓶裝即飲咖啡，反而可能增加熱量、糖分與反式脂肪攝取，抵銷原本可能的健康效益。

雖然研究顯示咖啡未必是心臟敵人，也不代表能毫無節制地狂喝。顏佐樺指出，若一天攝取超過五至六杯咖啡，仍可能造成焦慮、失眠、胃食道逆流與心悸等問題。顏佐樺建議，對大多數健康成人而言，適量攝取咖啡通常是安全、對心血管有保護作用，但前提是「適量、少糖、原味」，並留意自身身體反應與生活型態。

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