我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

減重戒紅肉、吃水煮餐 恐鐵質不足 反影響代謝

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
牛肉等紅肉是很好的鐵質來源；示意圖。（圖／123RF）
牛肉等紅肉是很好的鐵質來源；示意圖。（圖／123RF）

減重話題備受矚目，社群上流傳「補鐵」為減重「最狠外掛」。對此，營養師吳悅慈指出，鐵確實是減重族群容易忽略的營養素，為減重長期避免攝取紅肉，恐害民眾鐵質攝取不足，容易疲倦、降低運動表現，甚至影響代謝效率，不過，鐵並非「補愈多愈好」，若長期過量補充，恐導致「鐵中毒」風險，補鐵時建議以食物來源為優先，且成人每日攝取量上限為40毫克。

一項登上國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）研究顯示，肥胖受試者血清鐵蛋白較高，但缺鐵指標「可溶性轉鐵蛋白受體」也明顯偏高，表示部分肥胖者長期存在「混合性缺鐵」，鐵蛋白屬急性期反應蛋白，會隨身體質量指數（BMI）、肥胖相關低度發炎而上升，研判肥胖者鐵蛋白偏高，「反映的是發炎程度，而非鐵質充足」，即是數據正常，也可能處於「鐵質飢渴」狀態。

吳悅慈指出，鐵質參與造血與氧氣運輸，也與人體細胞粒線體能量代謝相關，當鐵質不足，恐影響氧氣利用效率，使人容易疲倦、體力下降，也較容易在運動時提早感到疲勞，間接影響減重計畫的執行力，此外，許多民眾為快速瘦身，長期採取低熱量飲食、水煮餐，或過度限制紅肉等含鐵質物質，恐增加缺鐵風險，女性還會因月經流失鐵質，容易出現頭暈、怕冷、掉髮等問題。

「鐵質補充應以食物來源為優先。」吳悅慈指出，動物性食物中血紅素鐵吸收率較高，建議民眾優先選擇豬肝、牛肉、蛤蜊、鴨肉等作為鐵質來源，素食者則可攝取深色蔬菜、豆類、黑芝麻與全穀類，並搭配富含維生素C水果以提升利用率。

民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。吳悅慈說，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持，不過，需注意補充鐵劑前後，應避免同時飲用咖啡或茶類，以降低單寧酸對鐵吸收的影響，且並非人人都適合自行補鐵，地中海型貧血、鐵質沉著症患者，恐增加額外負擔。

減重

上一則

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

延伸閱讀

168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝

168斷食減肥瘦不下來？ 甲狀腺失衡恐拖慢代謝
糖友高蛋白吃過頭 血糖失控風險飆

糖友高蛋白吃過頭 血糖失控風險飆
少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了

少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了
瘦瘦針減重隱憂 3大族群需注意…恐致肌肉流失加速老化

瘦瘦針減重隱憂 3大族群需注意…恐致肌肉流失加速老化

熱門新聞

雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

2026-05-31 11:49
天氣越來越暖，戶外活動增多，不少人遊玩歸來後，卻發現身上起了大片紅疙瘩，越撓越癢，更有人不慎惹上會鑽進皮膚吸血的蜱蟲。示意圖。（圖／123RF）

🎙️出遊歸來皮膚紅癢？專家教你如何處理與防範

2026-05-26 09:35
周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

2026-06-02 09:35
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

2026-06-01 18:05
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺