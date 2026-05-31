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飯後散步10分鐘 打造不易胖體質有奇效

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醫師提醒，飯後走10分鐘可有效降低餐後血糖波動，避免健康出狀況，但不要只是慢走，...
醫師提醒，飯後走10分鐘可有效降低餐後血糖波動，避免健康出狀況，但不要只是慢走，而應稍微提高大腿、擺動手臂、步伐跨大一些；示意圖。（圖／123RF）

現代上班族早出晚歸，吃完飯後沒有多餘體力運動。醫師指出，其實不一定得每天做長時間運動，只要養成「飯後走10分鐘」的習慣，就可能有效抑制血糖急速飆升，長期下來減少血管損傷、降低胰臟負擔，有助打造較不易發胖的身體狀態。

日本糖尿病專科醫師飯島康弘分享一個病例，一名上班族A先生平時下班返家後，常在深夜吃完晚餐便直接癱坐沙發看電視。長期維持這種生活型態後，今年健康檢查被判定為糖尿病前期。

雖然醫生建議每天至少步行30分鐘，但他下班後早已筋疲力盡，根本沒有外出運動的意願；即使想把運動集中到週末，也常因疲累而作罷，始終無法建立運動習慣。

不過近年研究發現，即使無法安排完整運動時間，只要在飯後散步10分鐘，也能有效抑制餐後血糖急遽上升。飯島醫師解釋，問題不在一次性地血糖高，而是天天重複累積的傷害。

●飯後血糖升 傷害非一日所致

飯島指出，健康的人在進食後，即使葡萄糖進入血液，胰臟也會迅速分泌胰島素，因此血糖不容易劇烈波動。但對糖尿病患者而言，只要飲食內容或吃法不當，就很容易出現餐後血糖快速上升，也就是俗稱的「血糖尖峰」。

他表示，血糖尖峰並非一次就會立刻導致疾病，但若反覆發生，將帶來兩大問題：1.血管受損。

血管內皮細胞容易受到破壞，增加動脈硬化風險。2.胰臟疲勞。每次血糖暴衝，胰臟都必須大量分泌胰島素，長期下來，負責製造胰島素的β細胞會逐漸衰弱。

因此真正的問題不只是某一次餐後血糖升高，而是這種狀態每天持續累積後，最終會留下什麼傷害。

對於「飯後只走10分鐘就有效」的說法，飯島醫師表示，答案是肯定的。他解釋，餐後約30至60分鐘，血糖會逐漸接近高峰，此時若開始活動肌肉，肌肉便會將血液中的葡萄糖吸收並轉化成能量，等於直接削減血糖高峰。即使是胰島素作用較差的人，在走路時，肌肉仍具備其他能吸收葡萄糖的機制，因此依然有效。

2025年的一項隨機對照試驗發現，在攝取糖分後立刻步行10分鐘的人，相較未步行者，其2小時血糖總量、平均血糖與血糖峰值都明顯下降。

此外，紐西蘭奧塔哥大學的研究也指出，比起每天一次步行30分鐘，每餐飯後各走10分鐘，改善血糖波動的效果更佳，其中晚餐後血糖平均可降低22%。

飯島醫師坦言，飯後步行10分鐘的熱量消耗其實不算大，直接減重效果其實有限。不過他強調，抑制血糖尖峰對體重管理仍有重要意義。

因為當血糖劇烈波動被抑制後，胰島素便不需要大量分泌。胰島素除了負責降低血糖，同時也會發出「將多餘糖分轉為脂肪儲存」的指令。換言之，減少血糖尖峰，也等於在打造「較不容易囤積脂肪」的身體狀態。

此外，若持續維持飯後步行習慣，心肺功能會逐漸改善，日常疲勞感也會降低，進而讓人更願意選擇走樓梯、多走一站等活動，長期下來自然有助體重控制。

●散步強度 維持「稍微會喘」

至於飯後散步的方式，醫師建議，不要只是漫無目的慢慢走，而應稍微提高大腿、擺動手臂、步伐跨大一些。理想強度約為「有點喘，但仍能聊天」的程度，大約時速5至6公里，比平常散步稍快一點即可；若唱歌會有點喘，就代表強度差不多。

飯島醫師提醒，部分糖尿病患者仍須注意運動風險。例如使用胰島素注射或SU類降血糖藥物的人，若運動時間不當，可能引發低血糖，因此一定要在飯後進行，並與主治醫師討論藥量與點心補充方式。

另外，已有糖尿病神經病變者，可能不易察覺鞋子磨腳、水泡或小傷口，因此應穿著習慣的鞋子，並養成運動後檢查雙腳的習慣。

若患有嚴重視網膜病變、重度腎功能障礙或心臟疾病，也應先與醫師確認適合的運動強度。

糖尿病

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