炎夏待冷氣房、熬夜追劇加重乾眼症 中醫建議這麼做…

醫師提醒，3C用眼過度與長期熬夜致肝血不足，易加重乾眼症病情，在夏季更明顯；示意圖。（圖／123RF）

隨著夏季高溫來襲，許多民眾因長時間待在冷氣房、熬夜追劇而導致眼睛乾澀疲勞，台灣中醫師張賜興指出，從中醫觀點來看，盛夏容易出現「耗氣傷津」，體內水分流失快速，若再加上冷氣環境乾燥與長時間用眼、熬夜等，容易誘發或加重乾眼症，特別是上班族和更年期女性最為常見。

3C產品上癮 加快淚液蒸發

張賜興說明，現代人高度依賴3C產品，專注時眨眼次數下降，淚液蒸發速度加快，使乾眼問題在夏季更為明顯。淚液是保護眼睛表面重要的成份，角膜上的淚液層分為三層結構：油脂層、水液層及黏液層，其分泌物缺乏皆可導致乾眼症，缺一不可。乾眼症的症狀很多，除了常見的乾、澀、癢、疲勞及燒灼感外，也可能會出現反射性的溢淚等症狀。

中醫認為「肝開竅於目」，眼睛的滋潤與肝血、腎精密切相關，若長期熬夜、壓力大或飲食失衡，導致肝血不足或陰虛火旺，在高溫與乾燥環境刺激下，就容易出現乾澀、視力模糊甚至刺痛等症狀。

值得注意的是，上焦心肺火熱、心火上炎與風熱火毒上攻，進而灼傷眼絡也會造成乾眼症，或因體質偏燥、眼球血管過細，血液品質不佳、供血循環不足，造成乾眼症也會被一般人所忽略的成因之一。

張賜興表示，臨床上，尤以上班族與更年期女性最為常見，特別是長期熬夜、睡眠不足者，症狀往往更為明顯。中醫強調「肝藏血」，夜間是肝臟貯藏調節血液與解毒修復的重要時段，若經常超過晚間11點入睡，容易影響肝血生成與調節功能，導致眼睛缺乏滋養。

此外，熬夜也會傷腎、致虛火上升，灼傷陰血，進一步加重乾眼症狀，尤其科技業或輪班族，因工作壓力大與作息不規律，往往成為高風險族群。

「睡眠其實是改善乾眼最關鍵的因素」，張賜興強調，若無法調整作息，即使補充營養效果也有限。當肝血不足時，血液無法有效滋養眼睛，不僅會出現乾澀、疲勞，嚴重者甚至可能伴隨心悸或全身乾燥等問題。

從「補肝腎、養陰血」著手

在治療方面，中醫多從「補肝腎、養陰血」著手，搭配中藥與針灸調理體質或用傷科推拿整復，通經活絡以促進血液循環。張賜興分享，一名40多歲女性上班族，因長期使用電腦、壓力大且睡眠不佳，加上卵巢功能提早衰退，導致停經，出現乾眼症狀長達兩年。經診斷為肝血不足、肝腎陰虛後，透過中藥調理、針灸治療，特殊按摩手法並配合飲食與作息調整，約三個月後症狀已改善一半。

至於日常保養方面，中醫則建議從「養肝護陰」著手，飲食上可多攝取深色蔬菜與富含抗氧化成分的食物，如枸杞、藍莓、桑椹、芝麻、木耳等，同時補充富含維生素A的食材，如紅蘿蔔、番茄、玉米、木瓜、菠菜等，有助維持眼睛健康；適度補充富含Omega-3的堅果、魚油等營養素，幫助改善眼睛乾澀問題，或是熱敷眼睛、環境中使用加濕器，也可透過簡單茶飲調養，例如以枸杞、菊花、決明子搭配龍眼乾沖泡，不僅有助養肝明目，也能安神助眠。

此外，多喝水、避免辛辣燥熱食物，也是維持體內津液的重要關鍵；養成規律作息，同時適度運動促進氣血循環，以及避免冷氣直吹臉部。

張賜興提醒，使用3C產品需每30分鐘休息片刻，有助減少眼睛負擔，注意眨眼次數及幅度有助於改善乾眼症狀。若僅為輕度乾澀、疲勞等症狀，可先透過中醫調理與生活改善；但若出現視力突然下降、持續性疼痛、嚴重畏光、紅腫或分泌物增加等情況，應盡速就醫，必要時轉診眼科檢查，以免延誤治療。

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