我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多女性在更年期後，開始出現失眠、腰圍增加、肌肉流失等問題；示意圖。（圖／123...
許多女性在更年期後，開始出現失眠、腰圍增加、肌肉流失等問題；示意圖。（圖／123RF）

許多女性進入更年期後，會逐漸出現一種「身體不像以前」的感覺，以前工作忙碌、熬夜後睡一覺就能恢復，如今卻可能因一次疲累，連續好幾天都提不起精神，甚至晚睡一下，就出現心悸、頭暈、胃脹、情緒不穩等狀況。不少人會認為只是「年紀到了」，但醫師提醒，更年期其實不只是停經，而是女性健康軌道重新改變的重要轉折點，若忽略身體發出的訊號，未來10年、20年的健康方向，可能從此出現差異。

★身體修復能力 開始下降

醫學期刊「Maturitas」整理更年期女性身體變化時提到「脆弱化（Frailty）」概念，指的不是已經生病，而是身體維持穩定與修復的能力開始下降。台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，年輕時身體像有許多備用能量，即使壓力大、睡不好，也還有能力修復；但更年期後，隨著荷爾蒙、睡眠、肌肉與代謝系統同步改變，身體的「餘裕」會逐漸減少，因此許多女性開始出現睡眠變淺、容易疲倦、情緒起伏、體力下降、腰圍增加、腦霧與痠痛等問題。

張家銘指出，真正的老化很多時候不是從皺紋開始，而是從恢復力下降開始。許多人將更年期視為婦科問題，但從系統醫學角度來看，更年期其實是全身系統重新調整的過程，當雌激素下降後，會一路影響粒線體能量製造、肌肉修復、血糖穩定、脂肪代謝、免疫平衡、慢性發炎與自律神經調節。因此不少女性會發現，明明飲食與生活習慣沒變，卻比以前更容易胖、情緒更不穩，也更容易疲累。

其中最容易被忽略的，是肌肉流失，罹患肌少症。張家銘表示，很多女性只在意體重數字，但真正流失的往往是肌肉，肌肉不只是力量來源，更與血糖穩定、脂肪燃燒、降低發炎與保護骨骼密切相關。更年期後，身體會逐漸從「肌肉代謝模式」轉向「脂肪儲存模式」，因此即使體重沒有大幅增加，仍可能出現腰圍變大、體力變差等情況。

研究也發現，握力下降、走路速度變慢，都可能是未來脆弱化的重要訊號。更年期後最怕的不是胖，而是「虛」，因為身體一旦逐漸失去肌力與修復能力，後續可能一路往慢性發炎、代謝失衡、跌倒甚至失能方向發展。

★長期睡眠不足 代謝失衡

除了荷爾蒙變化，長期壓力與睡眠不足，也是造成更年期失衡的重要原因。張家銘指出，許多女性長期處於高壓狀態，白天工作、晚上照顧家庭，腦袋幾乎沒有真正休息。研究顯示，壓力荷爾蒙長期偏高，會促使肌肉流失、脂肪增加與慢性發炎，而睡眠品質變差，又會進一步影響血糖、食欲、情緒與荷爾蒙平衡。

張家銘表示，睡眠不只是休息，更是身體重要的修復時間，若長期睡不好，粒線體修復效率下降，發炎也會慢慢累積，整體代謝節奏容易失衡，因此許多女性會出現「明明很努力，身體卻愈來愈累」的感覺。

面對更年期，張家銘認為，不是放著不管的「順其自然」，而是應該「順勢調整」。包括規律建立肌肉量，如快走、深蹲、核心訓練與抬腿運動；重新經營睡眠習慣，固定睡眠節律、減少藍光刺激；以及穩定血糖與降低發炎，增加蛋白質、蔬菜、好油脂與原型食物攝取，減少高糖與超加工食品，都有助維持代謝與修復能力。

張家銘也提醒，許多人以為健康檢查正常就代表沒事，但不少變化其實在抽血異常前就已經開始，因此除了數值，更應留意肌肉量、腰圍、睡眠品質、壓力狀態與體力恢復能力等變化。更年期不只是女性老化的開始，也可能是人生重新照顧自己的契機，透過及早調整生活模式，仍有機會維持良好的行動力、恢復力與生活品質。

上一則

好熱 夏天也是心肌梗塞高峰期 醫：「3大危險因子」恐讓血管撐不住

下一則

C肝合併脂肪肝 罹肝癌機率高出2倍

延伸閱讀

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門

停經變胖 脂肪肝風險翻倍 心臟病、中風找上門
少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了

少吃、多運動減重卻卡關 中醫：「吃太少」反而瘦不了
水喝不夠、過度運動…9行為悄悄破壞你的免疫系統

水喝不夠、過度運動…9行為悄悄破壞你的免疫系統
上班工作晚上捨不得睡「報復性熬夜」增猝死風險 7大過勞症狀不可不知

上班工作晚上捨不得睡「報復性熬夜」增猝死風險 7大過勞症狀不可不知

熱門新聞

許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

2026-05-23 06:05
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，乾眼症已成為現代常見文明病之一，且患者年齡有逐漸下降趨勢。(圖／123RF)

乾眼症反覆發作 醫提醒5大注意事項...喝「這一物」改善疲勞

2026-05-25 04:18

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美