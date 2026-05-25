我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

皮膚乾癢與血糖有關 5大日常照護改善體質

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，加強保濕與少吃刺激性食物等生活習慣，有助於減少皮膚搔癢、反覆發作的機率...
醫師提醒，加強保濕與少吃刺激性食物等生活習慣，有助於減少皮膚搔癢、反覆發作的機率；示意圖。（圖／123RF）

58歲的陳小姐罹患第2型糖尿病多年，近半年來開始出現全身性皮膚搔癢，尤其是晚上最為嚴重，常常癢到難以入眠，雙腿甚至抓到破皮流血。她原本以為只是冬天乾燥所致，自行塗抹乳液後卻未見改善。直到至中醫診所就醫後才發現，她除了血糖控制不穩外，還伴隨口乾、疲倦、失眠與手腳發熱等問題。

經中醫辨證屬於「陰虛燥熱兼血燥生風」，在接受中藥調理，搭配針灸與飲食調整約2個月後，夜間搔癢次數明顯下降，皮膚乾裂狀況也獲得明顯改善，睡眠品質更逐漸恢復。後續再配合規律控制血糖後，整體皮膚狀況日益穩定，生活品質大幅改善。

加入枸杞的潤燥止癢茶，可滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢症狀。（圖／123RF）
加入枸杞的潤燥止癢茶，可滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢症狀。（圖／123RF）

中醫師莊可鈞說，不少糖尿病患者都有皮膚反覆乾癢的困擾，明明沒有被蚊蟲叮咬，也沒有明顯過敏反應，但卻總感覺皮膚搔癢難耐。特別是晚上更加明顯，常常癢到睡不著，甚至抓到破皮流血，反覆感染。其實，這並不是單純的天氣乾燥或皮膚老化的問題，很可能與糖尿病控制不佳有關。因為糖尿病除了影響血糖代謝，也會進一步造成皮膚循環變差、神經敏感與免疫功能下降，因此容易引發搔癢、乾燥、濕疹、傷口難癒合等問題。若長期忽視，不僅影響生活品質，也會增加感染風險。透過中醫整體調理與穩定血糖，多數患者的皮膚不適症狀都有機會逐步改善。

糖尿病患者出現皮膚搔癢其實在臨床上相當常見。莊可鈞表示，有些患者是在確診糖尿病後開始出現全身發癢的情況，也有人是因為長期反覆皮膚搔癢而就醫，進一步檢查後才發現原來血糖早已偏高。從西醫角度來看，糖尿病造成皮膚搔癢的原因主要包括以下4點：

1.血糖過高導致皮膚乾燥

當血糖長期偏高時，身體水分容易流失，皮脂分泌減少，使皮膚變得乾燥脆弱。特別是小腿、手臂、背部等部位最容易出現乾癢、脫屑的情形。

2.周邊循環變差

高血糖會影響微血管循環，導致皮膚營養供應不足，修復能力下降，進而增加皮膚敏感、發炎與搔癢的機率。進而增加皮膚敏感、發炎與搔癢的機率。

3.神經病變造成異常癢感

部分糖尿病患者可能會合併周邊神經病變，除了麻木、刺痛外，也可能出現「神經性搔癢」。即使皮膚外觀看起來正常，仍會感覺非常癢。

4.免疫功能下降增加感染

糖尿病患者較容易出現黴菌感染、濕疹、毛囊炎與細菌感染等皮膚問題，這些皮膚問題進一步引發搔癢症狀。

莊可鈞說從中醫觀點來看，糖尿病屬於「消渴」範疇，長期血糖異常容易耗傷氣陰，導致陰虛燥熱。當體內津液不足，皮膚失去滋養，就容易出現乾燥、搔癢等症狀。臨床上常見的體質類型包括以下4種：

1.陰虛燥熱型

常見症狀包括口乾舌燥、容易口渴、皮膚乾癢、夜間搔癢加劇、手腳心熱、失眠等。治療上以滋陰清熱、潤燥止癢為主。

2.濕熱蘊結型

皮膚容易紅癢、長疹子、滲液，常合併體味重、口苦、便秘或小便偏黃等症狀。治療方向以清熱利濕、解毒止癢為主。

3.血虛風燥型

常見於年長患者，皮膚乾燥脫屑、反覆發癢，尤其夜晚加劇，伴隨疲倦、臉色蒼白、頭暈等。治療上著重養血潤膚、祛風止癢。

4.氣滯血瘀型

病程較久者容易出現循環差、皮膚暗沉、局部麻木刺痛，甚至傷口不易癒合等問題。治療以活血通絡、改善循環為主。

醫師提醒，鎖住身體水分，可在洗澡後3分鐘內擦上保濕乳液，冬天與待在冷氣房內更需要...
醫師提醒，鎖住身體水分，可在洗澡後3分鐘內擦上保濕乳液，冬天與待在冷氣房內更需要加強保濕；示意圖。（圖／123RF）

擦藥止癢難治本 關鍵在調理體質

糖尿病引起的皮膚搔癢，並非單純擦藥就能改善，重點在於改善體內失衡狀態。莊可鈞指出，中醫會依據患者體質與血糖狀況進行辨證論治，若屬陰虛燥熱者，治療上會搭配養陰潤燥的藥材；濕熱型則著重清熱除濕；血虛型則加強養血潤膚。透過整體調理，不僅可改善皮膚搔癢，還有助於減少疲倦、口乾、睡眠品質不佳等問題。

此外，針灸也可以幫助調節自律神經、促進局部循環，對於因神經病變造成的搔癢、麻木與刺痛感，臨床上也常見不錯的效果。部分患者在接受規律治療後，夜間搔癢頻率會逐漸下降，睡眠品質也能間接獲得改善。若患者已出現濕疹、紅腫或局部反覆搔癢，中醫有時也會搭配外洗藥浴或外敷的方式，協助減輕發炎與不適。值得注意的是，糖尿病患者皮膚較脆弱，應避免自行使用偏方或過熱藥浴，以免造成燙傷或進一步刺激皮膚。

除了接受治療外，莊可鈞也提醒，若能從日常保養與生活型態著手，有助於降低皮膚搔癢反覆發作的機率。以下為5項日常照護重點：

1.穩定血糖是根本

若血糖長期忽高忽低，皮膚問題就容易反覆發作。因此，規律服藥、飲食控制與運動仍是改善皮膚搔癢最重要的基礎。

2.避免過度洗澡

不少人因皮膚搔癢而頻繁洗熱水澡，但過熱的水反而會帶走皮脂，使乾燥情形更為嚴重。建議水溫不要過高，洗澡時間也不宜太久。

3.加強保濕

建議於洗澡後3分鐘內擦上保濕乳液，幫助鎖住水分。尤其是冬天與冷氣房內更需要加強保濕。

4.避免抓傷皮膚

糖尿病患者傷口修復能力較差，一旦抓破皮膚，容易增加細菌感染風險。若搔癢難耐，可改以輕拍或冰敷方式暫時緩解不適。

5.少吃刺激性食物

油炸、辛辣、甜食與高糖飲料容易助長體內燥熱與發炎，可能讓搔癢更加嚴重，因此應適量避免。

莊可鈞也分享一款有助改善乾癢體質的中醫茶飲。不過他提醒，若本身血糖控制不佳，或合併其他慢性疾病，仍建議先由中醫師評估體質後再飲用。

潤燥止癢茶

▸材料：麥冬3錢、玉竹3錢、黃耆2錢、枸杞2錢。

▸作法：加入1000ml熱水悶泡15分鐘即可飲用。

▸功效：有助於滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢。

最後，莊可鈞也提醒，若皮膚反覆乾癢超過數週，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，可能是血糖發出的警訊，應盡快就醫檢查。特別是糖尿病患者若因長期搔抓至破皮，可能提高蜂窩性組織炎與感染機率，不可輕忽。透過血糖控制、中醫體質調理以及日常生活習慣的改善，大多數糖尿病相關的皮膚問題都有機會逐漸緩解，進一步提升睡眠與生活品質。(本文由NOW健康提供

https://healthmedia.com.tw/)

避免讓搔癢更嚴重，助長體內燥熱與發炎，營養師提醒應適量避免油炸、辛辣與高糖食品；...
避免讓搔癢更嚴重，助長體內燥熱與發炎，營養師提醒應適量避免油炸、辛辣與高糖食品；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病

上一則

測測你的這2樣肌力表現 表現愈佳代表可能愈長壽

下一則

頸部腫塊不痛不癢 下頜腺腫瘤5成惡性

延伸閱讀

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個
乾癬非一般濕疹 日曬15分鐘緩解搔癢不適

乾癬非一般濕疹 日曬15分鐘緩解搔癢不適
夜晚雙腿痠麻難眠 恐是不寧腿症候群 中西醫整合治療

夜晚雙腿痠麻難眠 恐是不寧腿症候群 中西醫整合治療
糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

熱門新聞

許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
馬英九基金會22日釋出馬英九（右二）本人聲明及逐字手稿，也釋出七段影片。（取材自馬英九基金會提供影片）

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

2026-05-23 06:05
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
營養師高敏敏警告，荔枝屬於高GI食物，切忌空腹食用或一次吃過量，建議每次以5至6顆為限，以免引發血糖異常或低血糖不適。圖／AI生成

老婦猛吃這水果血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆

2026-05-24 12:53
嘉義市神經內科名醫宋思權。（宋思權提供）

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

2026-05-23 06:00

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地