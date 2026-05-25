皮膚乾癢與血糖有關 5大日常照護改善體質

醫師提醒，加強保濕與少吃刺激性食物等生活習慣，有助於減少皮膚搔癢、反覆發作的機率；示意圖。（圖／123RF）

58歲的陳小姐罹患第2型糖尿病 多年，近半年來開始出現全身性皮膚搔癢，尤其是晚上最為嚴重，常常癢到難以入眠，雙腿甚至抓到破皮流血。她原本以為只是冬天乾燥所致，自行塗抹乳液後卻未見改善。直到至中醫診所就醫後才發現，她除了血糖控制不穩外，還伴隨口乾、疲倦、失眠與手腳發熱等問題。

經中醫辨證屬於「陰虛燥熱兼血燥生風」，在接受中藥調理，搭配針灸與飲食調整約2個月後，夜間搔癢次數明顯下降，皮膚乾裂狀況也獲得明顯改善，睡眠品質更逐漸恢復。後續再配合規律控制血糖後，整體皮膚狀況日益穩定，生活品質大幅改善。

加入枸杞的潤燥止癢茶，可滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢症狀。（圖／123RF）

中醫師莊可鈞說，不少糖尿病患者都有皮膚反覆乾癢的困擾，明明沒有被蚊蟲叮咬，也沒有明顯過敏反應，但卻總感覺皮膚搔癢難耐。特別是晚上更加明顯，常常癢到睡不著，甚至抓到破皮流血，反覆感染。其實，這並不是單純的天氣乾燥或皮膚老化的問題，很可能與糖尿病控制不佳有關。因為糖尿病除了影響血糖代謝，也會進一步造成皮膚循環變差、神經敏感與免疫功能下降，因此容易引發搔癢、乾燥、濕疹、傷口難癒合等問題。若長期忽視，不僅影響生活品質，也會增加感染風險。透過中醫整體調理與穩定血糖，多數患者的皮膚不適症狀都有機會逐步改善。

糖尿病患者出現皮膚搔癢其實在臨床上相當常見。莊可鈞表示，有些患者是在確診糖尿病後開始出現全身發癢的情況，也有人是因為長期反覆皮膚搔癢而就醫，進一步檢查後才發現原來血糖早已偏高。從西醫角度來看，糖尿病造成皮膚搔癢的原因主要包括以下4點：

1.血糖過高導致皮膚乾燥

當血糖長期偏高時，身體水分容易流失，皮脂分泌減少，使皮膚變得乾燥脆弱。特別是小腿、手臂、背部等部位最容易出現乾癢、脫屑的情形。

2.周邊循環變差

高血糖會影響微血管循環，導致皮膚營養供應不足，修復能力下降，進而增加皮膚敏感、發炎與搔癢的機率。進而增加皮膚敏感、發炎與搔癢的機率。

3.神經病變造成異常癢感

部分糖尿病患者可能會合併周邊神經病變，除了麻木、刺痛外，也可能出現「神經性搔癢」。即使皮膚外觀看起來正常，仍會感覺非常癢。

4.免疫功能下降增加感染

糖尿病患者較容易出現黴菌感染、濕疹、毛囊炎與細菌感染等皮膚問題，這些皮膚問題進一步引發搔癢症狀。

莊可鈞說從中醫觀點來看，糖尿病屬於「消渴」範疇，長期血糖異常容易耗傷氣陰，導致陰虛燥熱。當體內津液不足，皮膚失去滋養，就容易出現乾燥、搔癢等症狀。臨床上常見的體質類型包括以下4種：

1.陰虛燥熱型

常見症狀包括口乾舌燥、容易口渴、皮膚乾癢、夜間搔癢加劇、手腳心熱、失眠等。治療上以滋陰清熱、潤燥止癢為主。

2.濕熱蘊結型

皮膚容易紅癢、長疹子、滲液，常合併體味重、口苦、便秘或小便偏黃等症狀。治療方向以清熱利濕、解毒止癢為主。

3.血虛風燥型

常見於年長患者，皮膚乾燥脫屑、反覆發癢，尤其夜晚加劇，伴隨疲倦、臉色蒼白、頭暈等。治療上著重養血潤膚、祛風止癢。

4.氣滯血瘀型

病程較久者容易出現循環差、皮膚暗沉、局部麻木刺痛，甚至傷口不易癒合等問題。治療以活血通絡、改善循環為主。

醫師提醒，鎖住身體水分，可在洗澡後3分鐘內擦上保濕乳液，冬天與待在冷氣房內更需要加強保濕；示意圖。（圖／123RF）

擦藥止癢難治本 關鍵在調理體質

糖尿病引起的皮膚搔癢，並非單純擦藥就能改善，重點在於改善體內失衡狀態。莊可鈞指出，中醫會依據患者體質與血糖狀況進行辨證論治，若屬陰虛燥熱者，治療上會搭配養陰潤燥的藥材；濕熱型則著重清熱除濕；血虛型則加強養血潤膚。透過整體調理，不僅可改善皮膚搔癢，還有助於減少疲倦、口乾、睡眠品質不佳等問題。

此外，針灸也可以幫助調節自律神經、促進局部循環，對於因神經病變造成的搔癢、麻木與刺痛感，臨床上也常見不錯的效果。部分患者在接受規律治療後，夜間搔癢頻率會逐漸下降，睡眠品質也能間接獲得改善。若患者已出現濕疹、紅腫或局部反覆搔癢，中醫有時也會搭配外洗藥浴或外敷的方式，協助減輕發炎與不適。值得注意的是，糖尿病患者皮膚較脆弱，應避免自行使用偏方或過熱藥浴，以免造成燙傷或進一步刺激皮膚。

除了接受治療外，莊可鈞也提醒，若能從日常保養與生活型態著手，有助於降低皮膚搔癢反覆發作的機率。以下為5項日常照護重點：

1.穩定血糖是根本

若血糖長期忽高忽低，皮膚問題就容易反覆發作。因此，規律服藥、飲食控制與運動仍是改善皮膚搔癢最重要的基礎。

2.避免過度洗澡

不少人因皮膚搔癢而頻繁洗熱水澡，但過熱的水反而會帶走皮脂，使乾燥情形更為嚴重。建議水溫不要過高，洗澡時間也不宜太久。

3.加強保濕

建議於洗澡後3分鐘內擦上保濕乳液，幫助鎖住水分。尤其是冬天與冷氣房內更需要加強保濕。

4.避免抓傷皮膚

糖尿病患者傷口修復能力較差，一旦抓破皮膚，容易增加細菌感染風險。若搔癢難耐，可改以輕拍或冰敷方式暫時緩解不適。

5.少吃刺激性食物

油炸、辛辣、甜食與高糖飲料容易助長體內燥熱與發炎，可能讓搔癢更加嚴重，因此應適量避免。

莊可鈞也分享一款有助改善乾癢體質的中醫茶飲。不過他提醒，若本身血糖控制不佳，或合併其他慢性疾病，仍建議先由中醫師評估體質後再飲用。

潤燥止癢茶

▸材料：麥冬3錢、玉竹3錢、黃耆2錢、枸杞2錢。

▸作法：加入1000ml熱水悶泡15分鐘即可飲用。

▸功效：有助於滋陰潤燥、改善口乾與皮膚乾癢。

最後，莊可鈞也提醒，若皮膚反覆乾癢超過數週，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，可能是血糖發出的警訊，應盡快就醫檢查。特別是糖尿病患者若因長期搔抓至破皮，可能提高蜂窩性組織炎與感染機率，不可輕忽。透過血糖控制、中醫體質調理以及日常生活習慣的改善，大多數糖尿病相關的皮膚問題都有機會逐漸緩解，進一步提升睡眠與生活品質。(本文由NOW健康提供

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