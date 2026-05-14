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6旬男愛吃海鮮重金屬下肚 致慢性腎衰竭

記者廖靜清／台北報導
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腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；...
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（圖／123RF）

魚類、蝦子、貝類是日常常見料理。海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是內臟部位重金屬含量較高。腎臟科醫師洪永祥說，重金屬若進入體內，最麻煩的地方就在於很難被代謝排出，透過「慢性蓄積」，容易累積在腎小管與腎絲球，導致慢性受損。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，大型魚類及特定部位較易累積汞，蟹膏與蝦膏的重金屬濃度可能是禽畜的數十倍。一名64歲的李先生，身體硬朗，幾乎天天吃海鮮，一次例行健檢中，肌酸酐清除率竟然掉到46 mL／min（中度慢性腎病），尿液中的重金屬「砷」濃度超過正常值的6倍。

洪永祥說，日常生活中常不知不覺吃進重金屬，危害人體健康的「四大重金屬」包括鉛、鎘、汞與砷。鉛易隱藏在老舊自來水管、鮮豔的劣質餐具底釉，甚至某些宣稱速效的非法中草藥，會引發慢性間質性腎炎，並伴隨高血壓與痛風。鎘腎毒性最強，主要影響腎臟，常見於稻米、魚貝類、動物內臟。

汞具親神經性，透過海洋食物鏈在大型掠食性魚類體內濃縮，主要是急性接觸會造成急性腎小管壞死；慢性接觸則易引起膜性腎病變。砷屬於一級致癌物，存在於受汙染的地下水與底棲類生物中，除了腎毒性，還具備強烈的血管毒性，會影響腎臟的血液供應。

洪永祥分享，大型深海魚類，旗魚、鮪魚、鯊魚等處於食物鏈頂端，生命周期也比其他魚長，較容易累積重金屬。建議以鯖魚、秋刀魚等小型魚取代，避開魚皮與內臟。另外，禽畜的腎臟與肝臟是代謝毒素的器官，當環境中的鎘進入豬牛體內，吃進人體會導致腎小管損傷、骨質疏鬆。

帶殼水產與蟹膏龍蝦膏是是重金屬容易蓄積的高風險部位，這些生物透過濾食海水獲取營養，同時也將海水中的鎘與砷濃縮在腺體中，長期攝取可能對腎臟造成負擔。稻米對鎘的吸附力極強，長期食用毒素超標米會引發「痛痛病」，導致嚴重的蛋白尿與骨質流失，建議購買具產銷履歷的品牌米。

洪永祥提醒，色彩鮮豔的加工食品恐是鉛的陷阱，某些非法添加的工業色素或廉價蜜餞、糖果，其染料中可能含有高含量的鉛。鉛會造成慢性腎間質纖維化，對於發育中的兒童腎臟傷害尤為顯著。

重金屬防不勝防，洪永祥強調，不要長期只吃同一產地、同一種類的食物，分攤攝入特定重金屬的風險。尿液與流汗是幫助排出的主要管道，一定要多喝水與運動，並多吃高纖與排毒食物，例如黑木耳、地瓜、南瓜、蘋果、大蒜、洋蔥與香菜，多喝水、多吃原型食物。

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