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關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

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研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別...
研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

許多人深受關節炎困擾，但日常看似平凡又健康的兩種水果可能加劇症狀。關節炎目前仍無法根治，然而透過飲食調整與新藥研究，仍能對於症狀控制與生活品質改善有一定程度的效果。

英國鏡報報導，有兩種常見水果可能讓健康症狀惡化。關節炎會引發疼痛、腫脹、發炎以及行動困難，目前尚無治癒方法，但症狀可以透過控制加以緩解。

美國責任醫師協會（Physicians Committee for Responsible Medicine）指出，有些食物被視為「疼痛誘發因子」，其中包括蘋果與番茄。報告指出：「雖然基因因素很重要，但包括飲食在內的生活型態也會發揮作用。」

如果患有類風濕性關節炎，改變飲食可能有所幫助，甚至可能完全消除疼痛。在研究中，許多停止攝取特定誘發食物的人發現疼痛減輕或消失；當這些食物被排除後，發炎也會隨之減少。

一項針對超過1000名關節炎患者的調查顯示，紅肉、糖、脂肪、鹽、咖啡因以及茄科植物最常使病情惡化。蘋果與番茄都含有茄鹼，這是一種主要存在於茄科植物中的配醣生物鹼毒素。

2013年發表於Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications的研究探討了茄鹼與關節炎之間的關聯，該研究指出，茄鹼是在馬鈴薯、番茄與茄子等茄科植物暴露於光線時產生的有毒化合物。

研究以18隻停經後的雌性白化大鼠為對象，探討茄鹼對類風濕性關節炎症狀的影響。研究數據顯示，高齡且停經後、患有關節炎與關節腫脹者，應避免或減少攝取茄科植物，以減輕關節疼痛並降低組織破壞。

不過其他健康機構對此說法的可信度提出質疑。加拿大關節炎協會（Arthritis Society Canada）建議，應觀察個人對含茄鹼食物的反應，而非一概避免。

研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別...
研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

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