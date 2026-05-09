一直打嗝怎麼辦？飲食、習慣避踩雷 醫揭快速停止妙方

醫師提醒，打嗝是橫膈膜痙攣引起的非自願反射行為，通常短暫且無害，但若打嗝持續超過48小時或伴隨其他症狀，應及時就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

●吃飽打嗝，可能是很多人常出現的小症狀，只有不要太大聲，就不至於被認為沒禮貌。偶爾打嗝其實算正常現象，但如果很常打嗝，或打嗝打很久都沒有停止，不僅難受，也表示可能有些問題。為什麼有些人較容易打嗝，跟吃什麼有關係？又打嗝時間持續多久才算不正常？以下詳細解析關於「打嗝」的成因、生活習慣及預防方法。

打嗝是指橫膈膜反覆痙攣或突然移動。橫膈膜是分隔胸部與腹部區域的肌肉，是負責呼吸的最大肌肉。橫膈膜痙攣會吸入空氣，讓聲帶突然閉合，產生「打嗝」聲。

一般而言，打嗝被認為是一種發生在體內、非自願的反射作用，無法輕易要它停就停。

打嗝的原因，大多數還是短期性的習慣及行為造成，觀察持續時間及次數即可；少數則為疾病原因，這種通常是長期持續性的，就一定要盡快就醫檢查。

哪些習慣須修正？

打嗝雖說是非自主性的行為，但有些因素特別導致容易打嗝，例如吃太快、喝太快、邊吃邊說話，喝酒精或碳酸飲料、吃豆類等高纖維食物、嚼口香糖或吸菸時。

若打嗝時出現食物的味道，且是在飯後一到三小時內打嗝，最可能就是飲食關係，如喝了汽水，或吃了太多糯米、麵包、饅頭等容易脹氣的食物。突然興奮一直大笑，或因情緒壓力等，也容易打嗝。

打嗝也有可能是疾病造成的，觀察要點及可能病因如下：

•先觀察打嗝所產生的氣味，若打嗝氣味屬於酸酸的，較可能是胃部相關疾病，常因胃酸太多造成，例如胃發炎、胃食道逆流、胃潰瘍、食道裂孔疝氣等。

•若氣味偏臭，則可能是腸胃道不通暢或蠕動不正常、便祕太久，有些很嚴重的患者，甚至會出現類似糞便的氣味，這代表腸子已經塞得很嚴重。

•糖尿病、腎臟病、電解質失衡等代謝不正常導致。

•甲狀腺腫瘤、喉嚨痛等造成的神經損傷或刺激

•中樞神經系統疾病，包括腦膜炎、腦損傷、中風、腫瘤等，還有多發性硬化症可能導致癱瘓或震顫。

次數多少算頻繁？

多數情況下，打嗝通常持續幾分鐘後會自己慢慢停止。單次偶發的打嗝情況，如果持續逾30分鐘還打嗝不止，可能要注意一下，先試試一些方法讓它停止。

偶爾打嗝會持續數月。而當這些症狀長久持續時，可能會導致體重減輕和極度疲倦。

有人會問，多少的次數算頻繁？其實並沒有公認的正常打嗝頻率。

但根據「EVERYDAY HEALTH」訪問巴爾的摩慈悲醫療中心神經胃腸科與腸胃蠕動主任布萊恩·柯廷醫師指出，吃完餐點或碳酸飲料後三到四次的打打嗝應該都還在正常範圍內。

哪些情況須就醫？

短期而言，如果打嗝持續超過48小時；或長期打嗝嚴重到影響飲食、睡眠或呼吸，這些情況都必須看醫生。

還有，打嗝之外也同時出現其它症狀，如體重減輕、吞嚥困難、胸痛；或排便習慣改變，無法排便或排氣，更要盡快就醫。

總而言之，若頻繁打嗝已經影響了你的日常生活，或同時伴隨一些症狀，都不要忽視。

哪些食物要少吃？

容易導致打嗝的食物包括：產氣的碳酸飲料、豆類食物；油炸、甜食等吃多容易胃酸逆流。

還有，不要一下子吃太多糯米、饅頭、麵包等發酵食物。

大部分的打嗝不是什麼嚴重的問題，但時間持續就會感到有點不舒服。打嗝最多還是因食物引起，建議可以先喝些水，或可用湯匙前端包覆紗布或壓舌板，輕壓打嗝者的咽喉壁，這些方法主要是在壓制神經，大約幾秒後就不會再繼續打嗝。

還有些時候，你可能剛好在跟人談話，甚至在進行表演或會議簡報，這時若還打嗝不止，就會很令人困擾了，因此網路上經常有人問各種停止打嗝的妙方。

南加州大學凱克醫學院的家庭醫學專家Jennifer Boozer認為「有時忽略打嗝，就是最好的方式。」但如果迫切需要它盡快停止，可以試試以下幾種常見的家庭療法：

．深呼吸、緩慢呼吸

．喝水或冰水

．漱口

．讓某人出奇不意嚇你一跳（低血壓、反射性昏厥、眼疾等患者不適合）

．屏住呼吸5-10秒（有心臟病或呼吸系統疾病的人不適合）

．拉扯舌頭

． 吹氣球

．對著紙袋呼吸

．坐下，將膝蓋拉至胸前一分鐘

．在臉上冷敷

要預防打嗝，一定要先從生活習慣著手改善。避免狼吞虎嚥，少吃太辣、太油膩或含汽泡的食物飲料，吃飯定時定量，不要邊吃飯邊工作，吃飽後不要一直坐著，有助於幫助食物消化，改善飯後打嗝問題。平常也要定時起身走動避免長時間久坐、遠離菸酒等。

打嗝時嘗試深呼吸、喝溫熱水放鬆橫隔膜。若長期持續，則一定要就醫檢查。