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壞膽固醇損心血管 高血脂年輕化

記者陳雨鑫
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高血脂為「無聲殺手」，患者愈來愈年輕、罹患人數也愈來愈多。（本報資料照片）
高血脂為「無聲殺手」，患者愈來愈年輕、罹患人數也愈來愈多。（本報資料照片）

根據統計，20歲以上的成年人，約有兩成有高血脂問題，但高血脂診斷率僅52％，多數患者發生心肌梗塞、中風，才得知自己血脂過高；為避免高血脂合併疾病後，帶來的醫療負擔，台灣衛福部與多個醫學會推出「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，建議高風險者壞膽固醇（LDL-C）控制在70mg／dL或55mg／dL以下，積極預防。

台灣奇美醫院心臟科系加護病房科主任李威杰表示，飲食西化、生活作息紊亂，高血脂患者愈來愈年輕、罹患人數也愈來愈多，但近半數患者都是等到心肌梗塞、中風時，才得知血脂過高，而一旦發生心肌梗塞或中風，常會影響工作能力與未來的生活品質。

最新發表的「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，援引國際大型研究結果，人體每下降38.7mg／dL的壞膽固醇（LDL-C），可降低22％的重大心血管事件、20%冠心病死亡率及10%全因性死亡，顯示壞膽固醇的控制應更為積極。

風險分級 分層治療

過去壞膽固醇的建議應控制在130mg／dL以下，最新的「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」則依風險分級給予壞膽固醇的控制建議，其等級分為低、中、高、非常高與極高風險五類。

未確診心血管疾病者屬於初級預防，壞膽固醇維持控制在130mg／dL以下；中級風險則是指心血管風險因子等於小於兩項，如有抽菸、代謝症候群等，壞膽固醇也建議控制在130mg／dL以下，但進入高風險、非常高、極高風險者就需要非常積極控制壞膽固醇。

糖尿病、慢性腎臟病或壞膽固醇高於190mg／dL者，直接列為高風險族群，壞膽固醇需控制在115mg／dL以下；若已確診動脈粥狀硬化（ASCVD），則屬於非常高或極高風險，壞膽固醇需控制70到55mg／dL以下，且需更積極治療。

「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」也強調「分層治療」概念，對高風險患者，建議及早啟動藥物治療並搭配生活型態調整；而低至中風險族群，則可先透過飲食、運動、戒菸與體重控制等方式進行3至6個月介入，再評估是否需要用藥。若單一藥物無法達標，則可進一步合併非他汀類藥物，如ezetimibe或PCSK9抑制劑，以強化降脂效果。

定期追蹤 提早預防

患者在開始治療後六至八周應追蹤檢測血脂數值，確認是否達標，若未達標則需調整治療策略；達標後，高風險族群應每六個月追蹤一次，低至中風險者則每6至12個月追蹤。同時也須關注血壓與血糖控制，建議血壓維持在130／80 mmHg以下，糖化血色素（HbA1c）控制在7%以下，以降低心血管風險。

李威杰說，血脂控制觀念已逐漸從「有病才治」轉向「提早預防」，即使沒有明顯風險因子，隨年齡增長，壞膽固醇（LDL）仍會在血管中持續堆積，增加未來心血管疾病風險。若能在初級預防階段就控制血脂，能有助減緩血管病變。以血管內超音波研究為例，當LDL降至70 mg/dL以下，血管內斑塊可停止惡化，甚至有機會改善。不過這樣的數值對多數人而言不易達成，「一般人即使很努力，通常還是在100左右」。

李威杰說，目前仍以生活型態調整為基礎，包括飲食、運動與體重控制；若無法達標，才會進一步使用藥物。對於高風險族群，例如曾發生心肌梗塞或中風的患者，則需更積極將LDL壓低至55mg／dL甚至更低，以降低再次發作風險。

中風 心血管疾病

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