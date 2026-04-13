我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫名焦躁情緒可能與飲食中的油脂攝取比例有關，醫師建議，可以吃堅果替代高油、高糖的...
莫名焦躁情緒可能與飲食中的油脂攝取比例有關，醫師建議，可以吃堅果替代高油、高糖的點心，就可有效改善。(圖／123RF)

近來不少民眾常出現莫名焦躁、易怒、疲倦與專注力下降等情況，坊間常以「有點上火、火氣大」形容。醫師指出，這類看似情緒或壓力問題的背後，可能與體內長期處於「慢性發炎」狀態有關，且與日常飲食中的油脂比率息息相關，只要透過改變生活習慣，就可以有效調整。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從系統醫學角度來看，人體與大腦為一體運作，當身體內部的分子環境改變，大腦功能也會受到影響。尤其當體內發炎反應上升時，大腦訊號傳遞可能受到干擾，進而出現思緒混亂、情緒波動與精神不濟等狀況。

在飲食方面，油脂種類被視為關鍵因素之一，張家銘指出，常見脂肪酸中，棕櫚酸（Palmitic acid）較易促進發炎反應，而油酸（Oleic acid）則有助於穩定身體狀態。若飲食中長期偏向高棕櫚酸比例，可能使身體處於較「緊繃」與發炎的狀態；反之，提高油酸比例，則有助於降低發炎、促進身體平衡。

張家銘說，高棕櫚酸食物多見於加工食品、油炸食物、含奶精飲料、加工肉品（如香腸、培根）及部分動物性脂肪（如肥肉、奶油）；而富含油酸的食物則包括橄欖油、堅果與酪梨等，有助於讓身體維持穩定。

張家銘指出，當體內發炎反應持續存在，大腦功能也會逐漸受到影響，如同訊號出現「雜訊」，導致思考效率下降與情緒不穩，許多人誤以為是壓力所致，實際上可能早已與身體狀態改變有關。不過研究也顯示，只要調整飲食中脂肪比例，數周內身體與大腦狀態即可出現明顯改善，包括精神變清晰、情緒較穩定及專注力提升。

張家銘建議日常生活可從幾個簡單方向著手，包括以橄欖油取代部分傳統用油、以堅果替代高油高糖點心、增加魚類與植物性蛋白攝取，及減少加工食品與含奶精飲品的頻率，同時選擇較接近「原型食物」的飲食型態，有助於維持較佳的脂肪品質；民眾也可透過檢測發炎指標、血脂與脂肪酸比例等數據，了解自身身體狀態，作為後續飲食與生活調整的參考。

張家銘提醒，健康並非短期改變，而是長期累積的結果，透過日常飲食與生活習慣的微調，逐步改善體內環境，有助於降低慢性發炎風險，並讓身心狀態回歸穩定。

上一則

女性10大私密處困擾 醫：乾澀、漏尿屬「功能退化」

延伸閱讀

淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病

淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病
吃太鹹不只高血壓 還會讓大腦發炎

吃太鹹不只高血壓 還會讓大腦發炎
瘦得愈快老得愈快？減重熱潮被忽略的真相 醫師解謎

瘦得愈快老得愈快？減重熱潮被忽略的真相 醫師解謎
春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF

小便有泡泡恐是腎臟拉警報？醫：注意3關鍵 早診斷可保腎

2026-04-06 15:29

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的