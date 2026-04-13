易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關

莫名焦躁情緒可能與飲食中的油脂攝取比例有關，醫師建議，可以吃堅果替代高油、高糖的點心，就可有效改善。(圖／123RF)

近來不少民眾常出現莫名焦躁、易怒、疲倦與專注力下降等情況，坊間常以「有點上火、火氣大」形容。醫師指出，這類看似情緒或壓力問題的背後，可能與體內長期處於「慢性發炎」狀態有關，且與日常飲食中的油脂比率息息相關，只要透過改變生活習慣，就可以有效調整。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從系統醫學角度來看，人體與大腦為一體運作，當身體內部的分子環境改變，大腦功能也會受到影響。尤其當體內發炎反應上升時，大腦訊號傳遞可能受到干擾，進而出現思緒混亂、情緒波動與精神不濟等狀況。

在飲食方面，油脂種類被視為關鍵因素之一，張家銘指出，常見脂肪酸中，棕櫚酸（Palmitic acid）較易促進發炎反應，而油酸（Oleic acid）則有助於穩定身體狀態。若飲食中長期偏向高棕櫚酸比例，可能使身體處於較「緊繃」與發炎的狀態；反之，提高油酸比例，則有助於降低發炎、促進身體平衡。

張家銘說，高棕櫚酸食物多見於加工食品、油炸食物、含奶精飲料、加工肉品（如香腸、培根）及部分動物性脂肪（如肥肉、奶油）；而富含油酸的食物則包括橄欖油、堅果與酪梨等，有助於讓身體維持穩定。

張家銘指出，當體內發炎反應持續存在，大腦功能也會逐漸受到影響，如同訊號出現「雜訊」，導致思考效率下降與情緒不穩，許多人誤以為是壓力所致，實際上可能早已與身體狀態改變有關。不過研究也顯示，只要調整飲食中脂肪比例，數周內身體與大腦狀態即可出現明顯改善，包括精神變清晰、情緒較穩定及專注力提升。

張家銘建議日常生活可從幾個簡單方向著手，包括以橄欖油取代部分傳統用油、以堅果替代高油高糖點心、增加魚類與植物性蛋白攝取，及減少加工食品與含奶精飲品的頻率，同時選擇較接近「原型食物」的飲食型態，有助於維持較佳的脂肪品質；民眾也可透過檢測發炎指標、血脂與脂肪酸比例等數據，了解自身身體狀態，作為後續飲食與生活調整的參考。

張家銘提醒，健康並非短期改變，而是長期累積的結果，透過日常飲食與生活習慣的微調，逐步改善體內環境，有助於降低慢性發炎風險，並讓身心狀態回歸穩定。