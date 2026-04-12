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肉痿、骨痿⋯骨質疏鬆5類型 中醫授養骨祕方

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醫師提醒，骨質疏鬆與「肉痿」、「骨痿」有關，飲食和運動多面向可預防，中醫治療依體...
醫師提醒，骨質疏鬆與「肉痿」、「骨痿」有關，飲食和運動多面向可預防，中醫治療依體質增加骨密度；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆俗稱「沉默殺手」，人體骨骼強度在30歲達到高峰，隨著年齡的增加，骨質密度逐年減少，早期無症狀，但隨老化骨質流失，出現症狀包括：身高變矮超過3公分、駝背、長期腰酸背痛，以及輕微碰撞骨折。最常發生骨折的部位為髖、脊椎及手腕。

以台灣為例，根據國民健康署資料顯示，50歲以上骨質疏鬆占8.1%，女性高於男性。中醫師徐瑋憶分享高風險族群包含停經後女性、70歲以上男性、年長者、靜態生活習慣、抽菸酗酒、長期服用類固醇及免疫抑制劑、慢性病（甲狀腺疾病、腎臟病、糖尿病、免疫疾病等）。

徐瑋憶提供日常「骨質疏鬆餐」，涵蓋鈣+維生素D+蛋白質＋負重運動，多面向延緩骨鬆發生。

1.鈣質：每日1000 毫克，深綠色蔬菜（莧菜、地瓜葉等）、海帶、黑芝麻、小魚乾、豆腐。避免與茶、咖啡、巧克力、可樂等含咖啡因食物同時進食。

2.維生素D：主要透過日曬（合成約80%至90%）與食物攝取。

上午及下午避開正中午曬太陽，每日10至20分鐘，大面積部位大約占身體的30%，如手臂、腿部、背部。

日常多攝取高脂肪魚類（鮭魚、鯖魚、秋刀魚）、牡蠣、蝦子、蛋黃、菇類（黑木耳、各種菇類）。

3.蛋白質：依據體重計算總蛋白質攝取量，約每公斤體重1克，分散在一天吃兩餐中，不可集中一次吃大量無法吸收，每餐一個手掌（不含手指）份量的優質蛋白質（新鮮的雞蛋、豆腐、魚肉、雞肉、豬肉）。

4.負重運動：每日至少30分鐘的健走、慢跑、爬樓梯、登山、跳舞、重訓、舉啞鈴等。

骨質疏鬆症在中醫與「肉痿」、「骨痿」較有關。徐瑋憶說明，「肉痿」指的是中醫的脾功能失衡過亢，則會口乾舌燥、肌肉軟弱，與環境濕氣重，過勞身體倦怠及大熱天喝冷飲，使得脾胃陽氣虛弱有關；「骨痿」指的是腎氣功能虛衰，則駝背腰無法挺直，骨頭骨髓削弱，與脾胃虛弱後續的影響到腎主骨的功能。

徐瑋憶將骨質疏鬆分為幾種類型如下：

1.氣虛痰濕型：通常體格偏瘦，或是體格壯但肌肉鬆軟，常四肢麻，容易疲倦、飯後脹氣。

2.肝腎虛型：通常筋骨或皮膚較乾燥，甚至小腿乾裂，筋骨僵硬但無力痠痛、容易抽筋，喜歡按摩，伴隨指甲枯脆、頭暈目眩、聽力減退、牙齒動搖、落髮。

3.瘀血阻絡型：通常生病較久，或有外傷跌倒瘀血，面色不光亮。

4.風寒濕型：在天變冷或天氣變濕時，骨頭脊椎酸痛明顯，以痠重感為主，熱敷緩解。

5.濕熱型：可能同時有痛風、免疫性關節炎等，關節紅腫發熱疼痛，同時有發熱、口渴及煩躁感。

最後依據個人體質開立中藥及針灸，藉由補肝腎、健脾胃、活血化瘀、疏風通絡、祛濕熱或祛寒濕等方法來增加骨密度。

(本文由NOW健康提供)

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