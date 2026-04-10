50多歲在家每天5次「內呼吸運動」 打造平坦小腹

改善小腹凸出，關鍵就在「內在肌（深層肌群）」，內在肌無力不僅會引發身體問題，也會讓人更容易疲倦；示意圖。（圖／123RF）

上了年紀代謝變慢，減重 也跟著受阻，尤其是小腹卻怎麼都瘦不下來，這是許多50多歲女性的共同困擾。專家指出，其實問題不一定出在脂肪，而可能是支撐內臟的深層肌群（內在肌）偷懶。物理治療師介紹透過一天五次的呼吸練習，就有機會提升基礎代謝、打造易瘦體質。

★鍛鍊內在肌 提升代謝

要如何改善小腹凸出？關鍵就在「內在肌（深層肌群）」。所謂內在肌，是位於身體深層的肌肉，負責維持姿勢與讓身體順暢活動。當內在肌變弱，不只會造成小腹突出，還可能引發肩頸僵硬、腰痛、漏尿、代謝下降、呼吸變淺、便祕等問題。此外，內在肌無力不僅會引發身體問題，也會讓人更容易疲倦。

內在肌位於身體深層，難以用意識直接控制。它負責穩定身體基礎，而表層肌（外在肌）則負責產生動作。

內在肌也容易因骨盆傾斜而變得難以使用、逐漸退化。換句話說，它常處於「沉睡狀態」，內在呼吸運動的特點，就是喚醒這些沉睡的肌肉。這項運動的關鍵在於「腹橫肌」。想有效鍛鍊它，重點是「盡量不要動用外在肌」。

一般來說，當身體活動時，大腦與中樞神經會優先指揮效率高、力量大的肌肉。外在肌在重量訓練等大動作中容易被優先使用，反而抑制了內在肌的活動。

但若長期無法啟動內在肌，身體會逐漸依賴外在肌，進一步導致內在肌退化，成為姿勢不良與身體不適的主要原因。

透過內在呼吸運動活化偷懶的內在肌，不僅能改善小腹，也有助於打造良好姿勢，進一步改善各種身體問題。當姿勢正確後，不只外觀更俐落，內臟位置也會恢復正常，代謝提升，同時減輕腰痛與肩頸不適，讓身體更不易疲勞。

內在呼吸運動的效果不只改善小腹，還有助於提升不易增加的「基礎代謝」。基礎代謝約占每日總能量消耗的60%～70%，一般在20多歲後逐漸下降，且男性通常高於女性。常聽到年長女性較難減重，但反過來說，只要能提升基礎代謝，就有機會打造更容易瘦的體質。

日本物理治療師渡邊里奈創造一套「內在呼吸運動」，為了鍛鍊難以訓練的內在肌、改善小腹與姿勢，其核心在於「內在呼吸」這種獨特的呼吸方式。

透過呼吸刺激平常不易意識到的內在肌，使其確實運作。這樣不僅能讓小腹收緊，還能改善姿勢與身體使用方式，讓動作更順暢。

此外，這種運動不受地點與時間限制，想到就能做，也很適合當作居家運動。無論是看電視或刷牙時，都可以進行邊做邊練。

★內在呼吸 有2大重點

內在呼吸有兩大重點，1.用鼻子吸氣。2.用嘴巴將氣往正下方吐出，持續五秒：吐氣時間一定要維持五秒，前三秒一口氣將氣吐出，接下來的兩秒，一邊持續吐氣，一邊刻意將腹部往內收縮。

內在呼吸基本動作建議以仰躺姿勢進行，不過也可以先站直身體、調整好姿勢來練習內在呼吸。只要能稍微感覺到腹部在運作，就代表已經準備好開始這個運動。

接下來，正式開始「內在呼吸運動」。

1.仰躺，從鼻子吸氣。

2.雙手往上舉（手肘伸直，手背離開地面）：接著張開嘴巴，目標是在前三秒內將氣完全吐出，盡可能用力吐氣。重複1和2的動作。

內在呼吸最大的特徵，就是總共五秒的吐氣時間。前三秒重點在於徹底吐氣，後兩秒則在持續吐氣的同時，將腹部往內收緊，透過這個過程，可以最大程度引出深層肌群的收縮效果。

3.確認腹部是否內縮：當深層肌群中的腹橫肌開始運作時，腹部會自然凹陷。可以用手或眼睛直接確認腹部是否確實內縮。如果腹部沒有凹下去，效果會有限，要特別注意「讓肚子收進去」。剛開始可能不太容易做到，但隨著練習次數增加，會逐漸掌握訣竅。