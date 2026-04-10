丈夫一句貼心話 58歲婦暴怒摔菜刀 醫師揭禍首

醫師提醒，低血糖狀態會引發大腦過度反應，導致攻擊性行為，穩定血糖有助於減少情緒困擾，改善心理狀態；示意圖。（圖／123RF）

餐後容易分心、到了傍晚莫名煩躁，一些看似單純的情緒起伏，其實可能與「血糖 值波動」密切相關。血糖不只影響身體，也深刻左右心理狀態，理解其運作機制，有助於改善日常的情緒困擾。

★血糖下降 情緒容易激動

日媒女性SEVEN介紹一個案例，58歲的上班族A女士星期五晚上結束工作與採買，正匆忙準備晚餐。丈夫說了一句「你應該很累了，晚餐隨便簡單做就好」。平常會當作體貼的一句話，卻讓她瞬間暴怒，甚至把菜刀重重摔在砧板上。

A女士說：「也許是累積疲勞的關係，但不知為何，聽起來像是在催我『快點做飯』。回過神來時，我已經大喊『那你自己做啊！』明知道那是出於關心，卻還是忍不住發火，事後覺得很懊悔。」

其實，這股怒氣的來源很可能是「血糖值」，日本小池診療所院長小池雅美說：「血糖值的波動會引發各種心理不適。晚餐前通常距離午餐已有一段時間，此時血糖大幅下降。低血糖會刺激交感神經，使情緒變得容易激動，進而爆發。」

所謂血糖值，是指血液中葡萄糖的含量。從食物攝取的糖分會被分解為葡萄糖，透過血液運送到全身，作為身體的能量來源。葡萄糖就像身體運作的「燃料」，過多或過少都會造成不適。人體原本具備維持血糖穩定的機制，多餘的糖會暫存在肝臟與肌肉中，當不足時再釋放回血液中。

特別需要注意的是「血糖值尖峰」，平時血糖正常，但餐後急速上升、隨後又快速下降的現象。一般來說，進食後血糖會緩慢上升，身體會分泌胰島素讓血糖逐步下降。但若調節機制失衡，或攝取過多碳水化合物，血糖會急劇上升，接著胰島素大量分泌，又讓血糖迅速下滑，進而出現嗜睡、倦怠、肩頸僵硬、頭暈等症狀。

此外，胰島素也會將多餘的糖轉為脂肪儲存，一旦分泌過多，即使沒有吃很多也容易變胖。若餐後1至2小時內血糖超過140mg/dL，就可能有血糖值尖峰的疑慮。長期反覆的劇烈波動會增加血管負擔，被認為與動脈硬化有關，甚至可能提高罹患癌症 與失智症的風險。

★受血糖影響 煩躁愛吃甜

血糖也與情緒狀態密切相關。小池指出，血糖與自律神經緊密連動，會影響情緒。當血糖下降時，大腦會判定為飢餓狀態，進而分泌「攻擊荷爾蒙」的腎上腺素與正腎上腺素。這會讓交感神經占優勢，使人變得興奮，進而出現煩躁、不安與攻擊性。A女士突然對丈夫暴怒，正是這種狀態的典型例子。

血糖不穩會引發大腦過度反應。小池表示，吐司（精製糖類）加咖啡（咖啡因）的組合，會讓血糖像雲霄飛車一樣急升急降。低血糖使大腦進入飢餓狀態，啟動戰鬥模式，攻擊性提升，原本無心的一句話也會被誤解為攻擊，進而反擊。

血糖值尖峰男女都會發生，但女性特別容易受到情緒影響。許多女性因月經而處於缺鐵狀態，交感神經較容易占優勢。當血糖值尖峰同時發生時，情緒方面的負面影響會更加明顯。

另外，情緒煩躁時忍不住愛吃甜食，也是血糖的影響。大腦在感受到生命危機時，會強烈下達「趕快補充能快速升高血糖的食物」的指令。

更年期之後，隨著女性荷爾蒙減少與老化影響，身體處理血糖的能力會下降，使血糖值尖峰更容易發生。此外，肌肉量隨年齡減少，作為暫時儲存糖分的「容器」也變少，多餘的糖更容易滯留在血液中，使血糖控制變得困難。反過來說，只要能穩定血糖，就能減少煩躁與壓力，讓心理狀態更穩定。